Финская полиция начала расследование по делу россиянина Тордена, пишут СМИ
Yle: финская полиция начала расследование по делу россиянина Тордена
© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 дек — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена, которого ранее суд не разрешил экстрадировать на Украину, сообщает общественный вещатель Yle.
В пятницу Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан Пограничной охраной Финляндии, которая выясняет, на каких основаниях он находится в стране, писали финские СМИ.
«
"Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине", — говорится в сообщении.
Финские власти пытаются как можно скорее принять решение, начинать ли в Финляндии собственное расследование в отношении Тордена. Телекомпания отмечает, что расследование будет исключительным для Финляндии, поскольку возможный подозреваемый не является финном, а вероятное "преступление", предположительно, произошло не в Финляндии.
Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".