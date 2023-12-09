https://ria.ru/20231209/finlyandiya-1914847318.html

Финская полиция начала расследование по делу россиянина Тордена, пишут СМИ

Финская полиция начала расследование по делу россиянина Тордена, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023

Финская полиция начала расследование по делу россиянина Тордена, пишут СМИ

Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена, которого ранее суд не разрешил... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:13

2023-12-09T19:13

2023-12-09T19:13

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финляндия

россия

украина

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 дек — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена, которого ранее суд не разрешил экстрадировать на Украину, сообщает общественный вещатель Yle. В пятницу Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан Пограничной охраной Финляндии, которая выясняет, на каких основаниях он находится в стране, писали финские СМИ. "Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине", — говорится в сообщении.Финские власти пытаются как можно скорее принять решение, начинать ли в Финляндии собственное расследование в отношении Тордена. Телекомпания отмечает, что расследование будет исключительным для Финляндии, поскольку возможный подозреваемый не является финном, а вероятное "преступление", предположительно, произошло не в Финляндии. Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".

https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899120719.html

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в мире, финляндия, россия, украина