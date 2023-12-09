https://ria.ru/20231209/ekaterinburg-1914870404.html

В Екатеринбурге в машине на парковке нашли тела мужчины и девушки

В Екатеринбурге в машине на парковке нашли тела мужчины и девушки - РИА Новости, 09.12.2023

В Екатеринбурге в машине на парковке нашли тела мужчины и девушки

Тела мужчины и девушки нашли в машине на парковке в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T23:41

2023-12-09T23:41

2023-12-09T23:48

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Тела мужчины и девушки нашли в машине на парковке в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. "Проводится проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа", – сказал собеседник агентства. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, личности умерших уже установлены – это 31-летний мужчина и 23-летняя девушка. "Признаков того, что смерть указанных граждан могла наступить в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется, история не связана с проявлением криминала", – уточнил агентству Горелых. Ранее издание Ura.ru со ссылкой на местные соцсети отмечало, что трупы были раздеты, находились на заднем сиденье машины, их обнаружили в субботу жильцы дома 231 на улице Чкалова.

https://ria.ru/20231209/sk-1914790179.html

https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область