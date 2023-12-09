https://ria.ru/20231209/donbass-1914782137.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 09.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за первую половину субботы выпустили 19 снарядов по Донецку и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:43

2023-12-09T12:43

2023-12-09T12:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за первую половину субботы выпустили 19 снарядов по Донецку и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Новосёловка Первая - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Донецк подвергся обстрелам с 9.45 по 12.10, по нему выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины