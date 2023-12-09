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В Домодедово произошло кратковременное отключение света - РИА Новости, 09.12.2023
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21:16 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/domodedovo-1914859393.html
В Домодедово произошло кратковременное отключение света
В Домодедово произошло кратковременное отключение света - РИА Новости, 09.12.2023
В Домодедово произошло кратковременное отключение света
Кратковременное отключение света произошло в столичном аэропорту Домодедово, это не повлияло на его работу, сейчас авиагавань работает в штатном режиме,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:16
2023-12-09T21:16
происшествия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Кратковременное отключение света произошло в столичном аэропорту Домодедово, это не повлияло на его работу, сейчас авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Кратковременное отключение электропитания в Домодедово не повлияло на расписание рейсов", — говорится в сообщении. Представитель аэропорта уточнил, что "Домодедово" работает в штатном режиме и продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.
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происшествия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Домодедово (аэропорт)
В Домодедово произошло кратковременное отключение света

Аэропорт Домодедово заработал штатно после кратковременного отключения света

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Кратковременное отключение света произошло в столичном аэропорту Домодедово, это не повлияло на его работу, сейчас авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Кратковременное отключение электропитания в Домодедово не повлияло на расписание рейсов", — говорится в сообщении.
Представитель аэропорта уточнил, что "Домодедово" работает в штатном режиме и продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.
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