https://ria.ru/20231209/domodedovo-1914859393.html

В Домодедово произошло кратковременное отключение света

В Домодедово произошло кратковременное отключение света - РИА Новости, 09.12.2023

В Домодедово произошло кратковременное отключение света

Кратковременное отключение света произошло в столичном аэропорту Домодедово, это не повлияло на его работу, сейчас авиагавань работает в штатном режиме,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T21:16

2023-12-09T21:16

2023-12-09T21:16

происшествия

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Кратковременное отключение света произошло в столичном аэропорту Домодедово, это не повлияло на его работу, сейчас авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Кратковременное отключение электропитания в Домодедово не повлияло на расписание рейсов", — говорится в сообщении. Представитель аэропорта уточнил, что "Домодедово" работает в штатном режиме и продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.

https://ria.ru/20231205/evakuatsiya-1913773679.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, домодедово (аэропорт)