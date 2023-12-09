https://ria.ru/20231209/bolgariya-1914741763.html
В парламенте Болгарии произошла драка из-за вопроса о ВСУ
В парламенте Болгарии произошла драка из-за вопроса о ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
В парламенте Болгарии произошла драка из-за вопроса о ВСУ
Члены парламента Болгарии устроили драку из-за решения отправить Киеву списанные БТР, пишет Blitz. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:48
2023-12-09T00:48
2023-12-09T09:33
в мире
болгария
киев
украина
румен радев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914762596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8fb74ff2c5c030bad671e8ee91dd564.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Члены парламента Болгарии устроили драку из-за решения отправить Киеву списанные БТР, пишет Blitz."Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой", — говорится в материале.По данным издания, стычке предшествовала словесная перепалка. Причиной стало обсуждение вопроса о необходимости поддержки Украины и отправке ВСУ списанной бронетехники.Поведение депутатов, вовлеченных в конфликт, рассмотрят на президентском совете, указано в статье.Народное собрание Болгарии 22 ноября ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых бронетранспортеров. Это сделали при решении о дополнительной военно-технической поддержке ВСУ.Позднее президент Румен Радев вернул в парламент на обсуждение закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ списанной техники. По его словам, бронетехника большой грузоподъемности могли бы использовать для охраны болгарской границы и оказания помощи жителям в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914739867.html
https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html
болгария
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914762596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8b521e42cd1fd7750362fead3ca67b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, киев, украина, румен радев, вооруженные силы украины
В мире, Болгария, Киев, Украина, Румен Радев, Вооруженные силы Украины
В парламенте Болгарии произошла драка из-за вопроса о ВСУ
Blitz: в парламенте Болгарии возникла стычка из-за передачи Киеву списанных БТР