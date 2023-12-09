https://ria.ru/20231209/bolgariya-1914741763.html

В парламенте Болгарии произошла драка из-за вопроса о ВСУ

В парламенте Болгарии произошла драка из-за вопроса о ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023

В парламенте Болгарии произошла драка из-за вопроса о ВСУ

Члены парламента Болгарии устроили драку из-за решения отправить Киеву списанные БТР, пишет Blitz. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:48

2023-12-09T00:48

2023-12-09T09:33

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Члены парламента Болгарии устроили драку из-за решения отправить Киеву списанные БТР, пишет Blitz."Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой", — говорится в материале.По данным издания, стычке предшествовала словесная перепалка. Причиной стало обсуждение вопроса о необходимости поддержки Украины и отправке ВСУ списанной бронетехники.Поведение депутатов, вовлеченных в конфликт, рассмотрят на президентском совете, указано в статье.Народное собрание Болгарии 22 ноября ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых бронетранспортеров. Это сделали при решении о дополнительной военно-технической поддержке ВСУ.Позднее президент Румен Радев вернул в парламент на обсуждение закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ списанной техники. По его словам, бронетехника большой грузоподъемности могли бы использовать для охраны болгарской границы и оказания помощи жителям в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914739867.html

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в мире, болгария, киев, украина, румен радев, вооруженные силы украины