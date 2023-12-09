https://ria.ru/20231209/blagoustroystvo-1914789454.html

В Москве провели благоустройство возле городского вокзала "Рижская"

В Москве провели благоустройство возле городского вокзала "Рижская" - РИА Новости, 09.12.2023

В Москве провели благоустройство возле городского вокзала "Рижская"

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий возле городского вокзала "Рижская" в центральном округе столицы, сообщил РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:38

2023-12-09T13:38

2023-12-09T13:38

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петр бирюков

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий возле городского вокзала "Рижская" в центральном округе столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности возле городского вокзала "Рижская", который объединяет одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий, платформы МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. В рамках проекта обустроили удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, в том числе для такси, поменяли конфигурации улиц для запуска новых маршрутов общественного транспорта", - отметил Бирюков. По его словам, в зону работ вошли Большая Переяславская улица, 2-й Крестовский переулок, съезды с Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК и Большого Крестовского путепровода, участок проспекта Мира, площадь Рижского вокзала, съезд на Сущевский вал. "Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительные водосточные сети. Привели в порядок и расширили существующие тротуары, оборудовали новые, заменили асфальт на парковках и проезжей части общей площадью около 50 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что прилегающие к городскому вокзалу "Рижская" территории теперь освещают около 120 энергоэффективных фонарей, наземные переходы оборудованы опорами контрастного освещения. Установлены два новых светофора, еще четыре реконструированы. Для пассажиров общественного транспорта поставили два современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В районе городского вокзала "Рижская" в ходе работ по благоустройству обновили газон площадью более 9 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20231204/moskva-1913561150.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков