https://ria.ru/20231209/biden-1914860862.html

Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить

Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить - РИА Новости, 10.12.2023

Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить

Сын президента США Хантер Байден обвинил критиков, в том числе среди республиканцев, что они пытаются его убить. Об этом он заявил в подкасте американского... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-09T21:34

2023-12-09T21:34

2023-12-10T00:00

в мире

сша

джо байден

калифорния

хантер байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_a3aeef12931c7e1b55f716ba10c7b244.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден обвинил критиков, в том числе среди республиканцев, что они пытаются его убить. Об этом он заявил в подкасте американского диджея Moby."Они пытаются уничтожить президентство (Джо Байдена. — Прим. ред.). <...> Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец", — утверждает сын главы Белого дома.Байден-младший также отверг утверждения тех, кто называет его семью преступной. Он напомнил, что его отец когда-то был сенатором и публиковал налоговые декларации —вся жизнь находилась на виду у общественности.В четверг 53-летнему Байдену-младшему в Калифорнии предъявили обвинения по девяти пунктам, в том числе в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как говорится в судебном документе, "обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни — <...> наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов". Сыну президента грозит до 17 лет лишения свободы.Ранее его уже обвиняли в неуплате налогов на сумму более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байден-младший пошел на сделку со следствием, но суд ее не утвердил.Хантер Байден — первый в истории отпрыск действующего президента США, которого привлекают к уголовной ответственности. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.

https://ria.ru/20231209/ssha-1914593030.html

https://ria.ru/20231208/bayden-1914569085.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, калифорния, хантер байден