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Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить - РИА Новости, 10.12.2023
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21:34 09.12.2023 (обновлено: 00:00 10.12.2023)
https://ria.ru/20231209/biden-1914860862.html
Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить
Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить - РИА Новости, 10.12.2023
Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить
Сын президента США Хантер Байден обвинил критиков, в том числе среди республиканцев, что они пытаются его убить. Об этом он заявил в подкасте американского... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-09T21:34
2023-12-10T00:00
в мире
сша
джо байден
калифорния
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден обвинил критиков, в том числе среди республиканцев, что они пытаются его убить. Об этом он заявил в подкасте американского диджея Moby."Они пытаются уничтожить президентство (Джо Байдена. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец", — утверждает сын главы Белого дома.Байден-младший также отверг утверждения тех, кто называет его семью преступной. Он напомнил, что его отец когда-то был сенатором и публиковал налоговые декларации —вся жизнь находилась на виду у общественности.В четверг 53-летнему Байдену-младшему в Калифорнии предъявили обвинения по девяти пунктам, в том числе в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как говорится в судебном документе, "обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни — &lt;...&gt; наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов". Сыну президента грозит до 17 лет лишения свободы.Ранее его уже обвиняли в неуплате налогов на сумму более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байден-младший пошел на сделку со следствием, но суд ее не утвердил.Хантер Байден — первый в истории отпрыск действующего президента США, которого привлекают к уголовной ответственности. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
https://ria.ru/20231209/ssha-1914593030.html
https://ria.ru/20231208/bayden-1914569085.html
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в мире, сша, джо байден, калифорния, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Калифорния, Хантер Байден
Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить

Хантер Байден заявил, что республиканцы хотят его убить, чтобы добраться до отца

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден обвинил критиков, в том числе среди республиканцев, что они пытаются его убить. Об этом он заявил в подкасте американского диджея Moby.
"Они пытаются уничтожить президентство (Джо Байдена. — Прим. ред.). <...> Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец", — утверждает сын главы Белого дома.
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Срок под вопросом. Байден может получить 17 лет вместо четырех
Вчера, 08:00
Байден-младший также отверг утверждения тех, кто называет его семью преступной. Он напомнил, что его отец когда-то был сенатором и публиковал налоговые декларации —вся жизнь находилась на виду у общественности.
В четверг 53-летнему Байдену-младшему в Калифорнии предъявили обвинения по девяти пунктам, в том числе в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как говорится в судебном документе, "обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни — <...> наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов". Сыну президента грозит до 17 лет лишения свободы.
Ранее его уже обвиняли в неуплате налогов на сумму более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байден-младший пошел на сделку со следствием, но суд ее не утвердил.
Хантер Байден — первый в истории отпрыск действующего президента США, которого привлекают к уголовной ответственности. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Скандалы с участием сына президента США Хантера Байдена
8 декабря, 12:26
 
В миреСШАДжо БайденКалифорнияХантер Байден
 
 
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