https://ria.ru/20231209/agutin-1914805344.html
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию - РИА Новости, 09.12.2023
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию
Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале, что у него обнаружили тромб и сделали операцию. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:08
2023-12-09T15:08
2023-12-09T15:08
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале, что у него обнаружили тромб и сделали операцию. "Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили", - написал артист. Он отметил, что все прошло хорошо. "Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - заключил Агутин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид агутин, новости культуры, москва
Шоубиз, Леонид Агутин, Новости культуры, Москва
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию
Певец Леонид Агутин сообщил, что у него обнаружили тромб и сделали операцию
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале
, что у него обнаружили тромб и сделали операцию.
"Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили", - написал артист.
Он отметил, что все прошло хорошо. "Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - заключил Агутин.
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