https://ria.ru/20231209/agutin-1914805344.html

Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию

Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию - РИА Новости, 09.12.2023

Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию

Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале, что у него обнаружили тромб и сделали операцию. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:08

2023-12-09T15:08

2023-12-09T15:08

шоубиз

леонид агутин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале, что у него обнаружили тромб и сделали операцию. "Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили", - написал артист. Он отметил, что все прошло хорошо. "Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - заключил Агутин.

https://ria.ru/20231115/agutin-1909560601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

леонид агутин, новости культуры, москва