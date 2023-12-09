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Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию - РИА Новости, 09.12.2023
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Шоубиз
 
15:08 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/agutin-1914805344.html
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию - РИА Новости, 09.12.2023
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию
Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале, что у него обнаружили тромб и сделали операцию. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:08
2023-12-09T15:08
шоубиз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале, что у него обнаружили тромб и сделали операцию. "Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили", - написал артист. Он отметил, что все прошло хорошо. "Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - заключил Агутин.
https://ria.ru/20231115/agutin-1909560601.html
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леонид агутин, новости культуры, москва
Шоубиз, Леонид Агутин, Новости культуры, Москва
Певец Леонид Агутин сообщил, что перенес операцию

Певец Леонид Агутин сообщил, что у него обнаружили тромб и сделали операцию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛеонид Агутин
Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Леонид Агутин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певец Леонид Агутин сообщил в Telegram-канале, что у него обнаружили тромб и сделали операцию.
"Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили", - написал артист.
Он отметил, что все прошло хорошо. "Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - заключил Агутин.
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве
15 ноября, 14:24
 
ШоубизЛеонид АгутинНовости культурыМосква
 
 
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