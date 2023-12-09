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В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 09.12.2023
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07:07 09.12.2023 (обновлено: 09:25 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/aeroporty-1914753756.html
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 09.12.2023
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, а два отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T07:07
2023-12-09T09:25
москва
татьяна позднякова
происшествия
внуково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, а два отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 06:55 мск, во Внуково с опозданием ожидают вылета восемь рейсов, в Шереметьево — три.В Домодедово задерживаются десять рейсов, причем еще два отменили.Как ранее сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в столице ожидается слабый снег и температура до минус 15 градусов.
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москва, татьяна позднякова, происшествия, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Татьяна Позднякова, Происшествия, Внуково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, еще два отменили

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, а два отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 06:55 мск, во Внуково с опозданием ожидают вылета восемь рейсов, в Шереметьево — три.
В Домодедово задерживаются десять рейсов, причем еще два отменили.
Как ранее сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в столице ожидается слабый снег и температура до минус 15 градусов.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург
Вчера, 19:28
 
МоскваТатьяна ПоздняковаПроисшествияВнуково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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