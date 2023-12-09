https://ria.ru/20231209/aeroporty-1914753756.html

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 09.12.2023

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, а два отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T07:07

2023-12-09T07:07

2023-12-09T09:25

москва

татьяна позднякова

происшествия

внуково (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, а два отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 06:55 мск, во Внуково с опозданием ожидают вылета восемь рейсов, в Шереметьево — три.В Домодедово задерживаются десять рейсов, причем еще два отменили.Как ранее сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в столице ожидается слабый снег и температура до минус 15 градусов.

https://ria.ru/20231208/posadka-1914709232.html

москва

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москва, татьяна позднякова, происшествия, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)