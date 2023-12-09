https://ria.ru/20231209/aeroporty-1914753756.html
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 09.12.2023
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, а два отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T07:07
2023-12-09T07:07
2023-12-09T09:25
москва
татьяна позднякова
происшествия
внуково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, а два отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 06:55 мск, во Внуково с опозданием ожидают вылета восемь рейсов, в Шереметьево — три.В Домодедово задерживаются десять рейсов, причем еще два отменили.Как ранее сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в столице ожидается слабый снег и температура до минус 15 градусов.
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москва, татьяна позднякова, происшествия, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Татьяна Позднякова, Происшествия, Внуково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, еще два отменили