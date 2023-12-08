https://ria.ru/20231208/zhukov-1914545143.html

Солист "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз

Солист "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз - РИА Новости, 08.12.2023

Солист "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз

Солист группы "Руки вверх!" Роман Жуков стал отцом в пятый раз, новость он сообщил поклонникам в Телеграм-канале. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:07

2023-12-08T12:07

2023-12-08T12:07

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Солист группы "Руки вверх!" Роман Жуков стал отцом в пятый раз, новость он сообщил поклонникам в Телеграм-канале."Счастье пришло ко мне в пятый раз!" — написал певец и сопроводил пост фотографией из родильного дома.На селфи артист позирует в синей медицинской рубашке и большим стикером на груди с надписью "У меня родился сын". Имя новорожденного певец не раскрыл.Роману Жукову 47 лет, он в браке с Региной Бурд с 2007 года, у пары уже есть трое детей: Ника, Энджел и Мирон. У певца также есть дочь Александра от первого брака.

https://ria.ru/20231124/khilton-1911516076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

роман жуков, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес