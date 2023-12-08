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Солист "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз
Солист "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз - РИА Новости, 08.12.2023
Солист "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз
Солист группы "Руки вверх!" Роман Жуков стал отцом в пятый раз, новость он сообщил поклонникам в Телеграм-канале. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:07
2023-12-08T12:07
2023-12-08T12:07
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Солист группы "Руки вверх!" Роман Жуков стал отцом в пятый раз, новость он сообщил поклонникам в Телеграм-канале."Счастье пришло ко мне в пятый раз!" — написал певец и сопроводил пост фотографией из родильного дома.На селфи артист позирует в синей медицинской рубашке и большим стикером на груди с надписью "У меня родился сын". Имя новорожденного певец не раскрыл.Роману Жукову 47 лет, он в браке с Региной Бурд с 2007 года, у пары уже есть трое детей: Ника, Энджел и Мирон. У певца также есть дочь Александра от первого брака.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман жуков, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Роман Жуков, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Солист "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз
У солиста "Руки вверх!" Сергея Жукова родился сын
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Солист группы "Руки вверх!" Роман Жуков стал отцом в пятый раз, новость он сообщил поклонникам в Телеграм-канале.
«
"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" — написал певец и сопроводил пост фотографией из родильного дома.
На селфи артист позирует в синей медицинской рубашке и большим стикером на груди с надписью "У меня родился сын". Имя новорожденного певец не раскрыл.
Роману Жукову 47 лет, он в браке с Региной Бурд с 2007 года, у пары уже есть трое детей: Ника, Энджел и Мирон.
У певца также есть дочь Александра от первого брака.
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