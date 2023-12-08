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В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского

В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского - РИА Новости, 08.12.2023

В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского

Появилась почтовая марка и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, об этом сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:29

2023-12-08T18:29

2023-12-08T18:29

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Появилась почтовая марка и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, об этом сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей Леонов в Telegram-канале."Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского", - сообщил Леонов.

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лдпр, госдума рф, сергей леонов, россия