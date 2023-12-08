Рейтинг@Mail.ru
В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zhirinovskiy-1914691671.html
В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского
В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского - РИА Новости, 08.12.2023
В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского
Появилась почтовая марка и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, об этом сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:29
2023-12-08T18:29
лдпр
госдума рф
сергей леонов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914690507_0:76:993:635_1920x0_80_0_0_98287c6183b4bb7dd7199faed09396f5.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Появилась почтовая марка и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, об этом сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей Леонов в Telegram-канале."Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского", - сообщил Леонов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914690507_23:0:970:710_1920x0_80_0_0_03ceb17bf29ff18aaf1dc9fa78315c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лдпр, госдума рф, сергей леонов, россия
ЛДПР, Госдума РФ, Сергей Леонов, Россия
В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского

В России появились почтовая марка и конверт с изображением Жириновского

© РусМарка/TelegramПочтовая марка с изображением Владимира Жириновского
Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского
© РусМарка/Telegram
Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Появилась почтовая марка и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, об этом сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей Леонов в Telegram-канале.
"Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского", - сообщил Леонов.
© РусМарка/TelegramПочтовая марка с изображением Владимира Жириновского
Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского
© РусМарка/Telegram
Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского
 
ЛДПРГосдума РФСергей ЛеоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала