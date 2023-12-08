https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914734212.html

СМИ: Вашингтон обсудил с Киевом разногласия Зеленского и Залужного

СМИ: Вашингтон обсудил с Киевом разногласия Зеленского и Залужного - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: Вашингтон обсудил с Киевом разногласия Зеленского и Залужного

Вашингтон и Киев обсуждали воздействие на украинский конфликт разногласий между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщает портал... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:54

2023-12-08T22:54

2023-12-08T23:52

в мире

вашингтон (штат)

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вашингтон и Киев обсуждали воздействие на украинский конфликт разногласий между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщает портал Messenger со ссылкой на источники. По информации издания, американские чиновники в прошлом месяце провели ряд встреч с украинскими коллегами. "В ходе встреч были подняты вопросы о портящихся отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, в том числе... Залужным, и о том, как эти трения могут сказываться на войне", - говорится в сообщении портала. По его данным, американские чиновники отметили, что подобная напряженность между политиками и военными не является необычной в условиях конфликта и еще не достигла критической точки. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html

вашингтон (штат)

киев

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в мире, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины