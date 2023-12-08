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Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914662607.html
Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского
Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского - РИА Новости, 08.12.2023
Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского
Планы президента Владимира Зеленского в отношении украинского конфликта вызывают сомнения среди населения страны и западных союзников, пишет французское издание РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:03
2023-12-08T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
алексей данилов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Планы президента Владимира Зеленского в отношении украинского конфликта вызывают сомнения среди населения страны и западных союзников, пишет французское издание Courrier international."Контрнаступление провалилось, а население и союзники Киева все больше устают. Перед лицом, казалось бы, невозможной победы стратегия украинского президента все больше подвергается сомнению", — говорится в материале.Отмечается, что эта тенденция связана с тем, что не видны перспективы завершения военного конфликта в бывшей советской республике. Кроме того, автор добавил, что главу киевского режима критикует даже главком ВСУ Валерий Залужный, признавший, что они "зашли в тупик".При этом сейчас западная пресса все меньше стала говорить о ситуации на Украине, сосредоточив свое внимание на обострение арабо-израильского конфликта, резюмируете в статье.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, алексей данилов, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского

Courrier international: украинцы и союзники подвергают сомнению планы Зеленского

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Планы президента Владимира Зеленского в отношении украинского конфликта вызывают сомнения среди населения страны и западных союзников, пишет французское издание Courrier international.
"Контрнаступление провалилось, а население и союзники Киева все больше устают. Перед лицом, казалось бы, невозможной победы стратегия украинского президента все больше подвергается сомнению", — говорится в материале.
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Отмечается, что эта тенденция связана с тем, что не видны перспективы завершения военного конфликта в бывшей советской республике. Кроме того, автор добавил, что главу киевского режима критикует даже главком ВСУ Валерий Залужный, признавший, что они "зашли в тупик".
При этом сейчас западная пресса все меньше стала говорить о ситуации на Украине, сосредоточив свое внимание на обострение арабо-израильского конфликта, резюмируете в статье.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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