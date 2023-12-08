Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского
Courrier international: украинцы и союзники подвергают сомнению планы Зеленского
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Планы президента Владимира Зеленского в отношении украинского конфликта вызывают сомнения среди населения страны и западных союзников, пишет французское издание Courrier international.
"Контрнаступление провалилось, а население и союзники Киева все больше устают. Перед лицом, казалось бы, невозможной победы стратегия украинского президента все больше подвергается сомнению", — говорится в материале.
Отмечается, что эта тенденция связана с тем, что не видны перспективы завершения военного конфликта в бывшей советской республике. Кроме того, автор добавил, что главу киевского режима критикует даже главком ВСУ Валерий Залужный, признавший, что они "зашли в тупик".
При этом сейчас западная пресса все меньше стала говорить о ситуации на Украине, сосредоточив свое внимание на обострение арабо-израильского конфликта, резюмируете в статье.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.