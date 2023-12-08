https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914600804.html

Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование

Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование - РИА Новости, 08.12.2023

Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:50

2023-12-08T13:50

2023-12-08T15:51

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita. "Провоцирование конфликта между военачальниками <…>, это плохой способ укрепления своих позиций. Но именно так поступает Зеленский. Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит <…>, ушел, потому что его действия, я имею в виду неспокойную обстановку в Киеве, точно не идут на пользу Украине", — сказал эксперт. Кроме того, по его мнению, сейчас невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, — вернуть территории. Поэтому многие на Западе задаются вопросом: есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину, заключил Скшипчак. В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнутьУкраинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.

https://ria.ru/20231208/putin-1914519551.html

https://ria.ru/20231208/rossiya-1914536027.html

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