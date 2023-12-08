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Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 08.12.2023 (обновлено: 15:51 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914600804.html
Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование
Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование - РИА Новости, 08.12.2023
Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование
Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:50
2023-12-08T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
киев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita. "Провоцирование конфликта между военачальниками &lt;…&gt;, это плохой способ укрепления своих позиций. Но именно так поступает Зеленский. Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит &lt;…&gt;, ушел, потому что его действия, я имею в виду неспокойную обстановку в Киеве, точно не идут на пользу Украине", — сказал эксперт. Кроме того, по его мнению, сейчас невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, — вернуть территории. Поэтому многие на Западе задаются вопросом: есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину, заключил Скшипчак. В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнутьУкраинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
https://ria.ru/20231208/putin-1914519551.html
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, киев, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Владимир Путин
Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование

Польский генерал Скшипчак посоветовал Зеленскому уйти в отставку

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.

"Провоцирование конфликта между военачальниками <…>, это плохой способ укрепления своих позиций. Но именно так поступает Зеленский. Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит <…>, ушел, потому что его действия, я имею в виду неспокойную обстановку в Киеве, точно не идут на пользу Украине", — сказал эксперт.
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Кроме того, по его мнению, сейчас невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, — вернуть территории. Поэтому многие на Западе задаются вопросом: есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину, заключил Скшипчак.

В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевРоссияВладимир Путин
 
 
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