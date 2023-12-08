Немедленно. Польский генерал выдвинул Зеленскому неожиданное требование
Польский генерал Скшипчак посоветовал Зеленскому уйти в отставку
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.
"Провоцирование конфликта между военачальниками <…>, это плохой способ укрепления своих позиций. Но именно так поступает Зеленский. Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит <…>, ушел, потому что его действия, я имею в виду неспокойную обстановку в Киеве, точно не идут на пользу Украине", — сказал эксперт.
"Провоцирование конфликта между военачальниками <…>, это плохой способ укрепления своих позиций. Но именно так поступает Зеленский. Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит <…>, ушел, потому что его действия, я имею в виду неспокойную обстановку в Киеве, точно не идут на пользу Украине", — сказал эксперт.
Кроме того, по его мнению, сейчас невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, — вернуть территории. Поэтому многие на Западе задаются вопросом: есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину, заключил Скшипчак.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.