https://ria.ru/20231208/zaderzhanie-1914512017.html

Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями

Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями - РИА Новости, 08.12.2023

Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями

Гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:05

2023-12-08T07:05

2023-12-08T11:48

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донецкая народная республика

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. "Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства. Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения. Госконцерн "Железные дороги Донбасса" создан по решению правительства РФ в мае 2023 года. Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии" объединило железные дороги Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20231207/zaderzhanie-1914272863.html

https://ria.ru/20231207/otravlenie-1914341725.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия