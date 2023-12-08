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Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями
Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями - РИА Новости, 08.12.2023
Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями
Гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T07:05
2023-12-08T07:05
2023-12-08T11:48
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. "Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства. Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения. Госконцерн "Железные дороги Донбасса" создан по решению правительства РФ в мае 2023 года. Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии" объединило железные дороги Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20231207/zaderzhanie-1914272863.html
https://ria.ru/20231207/otravlenie-1914341725.html
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россия, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями
ФСБ: главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями