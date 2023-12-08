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Грызлов: Москва и Минск доказали, что могут совместно решать любые задачи - РИА Новости, 08.12.2023
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12:19 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zadachi-1914563810.html
Грызлов: Москва и Минск доказали, что могут совместно решать любые задачи
Грызлов: Москва и Минск доказали, что могут совместно решать любые задачи - РИА Новости, 08.12.2023
Грызлов: Москва и Минск доказали, что могут совместно решать любые задачи
Россия и Белоруссия способны сообща эффективно решать любые, даже самые амбициозные задачи, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:19
2023-12-08T12:19
союзное государство
россия
белоруссия
минск
борис грызлов
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия способны сообща эффективно решать любые, даже самые амбициозные задачи, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов. "Россия и Беларусь делом доказали, что общими силами способны эффективно решать любые, даже самые амбициозные задачи, опираясь при этом на принципы равноправия, взаимоуважения и учёта национальных интересов. Впечатляющая динамика развития, которую демонстрируют наши страны, наглядно подтверждает, что Союзное государство уже начинает по-настоящему раскрывать свой колоссальный потенциал", - сказал Грызлов, выступая на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники. Он подчеркнул, что экономика и промышленность не просто сумели в самые кратчайшие сроки компенсировать потери от западных санкций, но вышли на уверенную траекторию качественного роста. "Сегодня на повестке дня – создание передовых совместных производств, развитие инновационных отраслей и реализация проектов, ориентированных в будущее. Фундамент новой экономики Союзного государства – это именно высокие технологии, в основе которых лежит многолетний труд учёных и инженеров России и Беларуси", - отметил глава российской дипмиссии. По словам посла, две страны обладают огромным интеллектуальным капиталом, в основе которого – научное и образовательное наследие Советского Союза. "Качество советского образования, в первую очередь точных и естественных дисциплин, десятилетиями оставалось ориентиром для всей мировой науки. России и Беларуси удалось сберечь и во многом приумножить доставшийся от общей Родины научно-образовательный и технологический потенциал", - сказал Грызлов. Дипломат отметил, что отсутствие барьеров, родство научных школ и общность основополагающих практических подходов в области науки и техники позволяют постоянно расширять горизонты планирования. "Сегодня усилия нашего научного сообщества направлены не просто на проведение совместных прикладных исследований, но всё в большей степени на перспективное планирование и реализацию масштабных и прорывных проектов. Это делает поставленную президентами России и Беларуси задачу по обеспечению технологического суверенитета Союзного государства абсолютно выполнимой", - заявил Грызлов. Он добавил, что современные реалии диктуют необходимость стимулирования новых исследований, создания благоприятных условий для внедрения инновационных разработок во всех ключевых областях. Посол подчеркнул, что результаты трудов учёных и инженеров не "ложатся на полку", а быстро находят применение на практике, в том числе в реальном секторе.
https://ria.ru/20231207/soglashenie-1914376943.html
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россия, белоруссия, минск, борис грызлов, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, В мире
Грызлов: Москва и Минск доказали, что могут совместно решать любые задачи

Грызлов: Москва и Минск доказали, что могут совместно решать амбициозные задачи

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия способны сообща эффективно решать любые, даже самые амбициозные задачи, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.
"Россия и Беларусь делом доказали, что общими силами способны эффективно решать любые, даже самые амбициозные задачи, опираясь при этом на принципы равноправия, взаимоуважения и учёта национальных интересов. Впечатляющая динамика развития, которую демонстрируют наши страны, наглядно подтверждает, что Союзное государство уже начинает по-настоящему раскрывать свой колоссальный потенциал", - сказал Грызлов, выступая на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники.
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Он подчеркнул, что экономика и промышленность не просто сумели в самые кратчайшие сроки компенсировать потери от западных санкций, но вышли на уверенную траекторию качественного роста. "Сегодня на повестке дня – создание передовых совместных производств, развитие инновационных отраслей и реализация проектов, ориентированных в будущее. Фундамент новой экономики Союзного государства – это именно высокие технологии, в основе которых лежит многолетний труд учёных и инженеров России и Беларуси", - отметил глава российской дипмиссии.
По словам посла, две страны обладают огромным интеллектуальным капиталом, в основе которого – научное и образовательное наследие Советского Союза. "Качество советского образования, в первую очередь точных и естественных дисциплин, десятилетиями оставалось ориентиром для всей мировой науки. России и Беларуси удалось сберечь и во многом приумножить доставшийся от общей Родины научно-образовательный и технологический потенциал", - сказал Грызлов.
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Дипломат отметил, что отсутствие барьеров, родство научных школ и общность основополагающих практических подходов в области науки и техники позволяют постоянно расширять горизонты планирования. "Сегодня усилия нашего научного сообщества направлены не просто на проведение совместных прикладных исследований, но всё в большей степени на перспективное планирование и реализацию масштабных и прорывных проектов. Это делает поставленную президентами России и Беларуси задачу по обеспечению технологического суверенитета Союзного государства абсолютно выполнимой", - заявил Грызлов.
Он добавил, что современные реалии диктуют необходимость стимулирования новых исследований, создания благоприятных условий для внедрения инновационных разработок во всех ключевых областях. Посол подчеркнул, что результаты трудов учёных и инженеров не "ложатся на полку", а быстро находят применение на практике, в том числе в реальном секторе.
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