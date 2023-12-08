https://ria.ru/20231208/yazyk-1914571407.html

В ФАДН рассказали об эффективности модели сохранения языкового разнообразия

В ФАДН рассказали об эффективности модели сохранения языкового разнообразия - РИА Новости, 08.12.2023

В ФАДН рассказали об эффективности модели сохранения языкового разнообразия

Модель сохранения языкового разнообразия России подтвердила свою эффективность, поскольку начиная с советского периода страна не потеряла ни одного языка... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:30

2023-12-08T12:30

2023-12-08T12:30

россия

москва

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149102/98/1491029844_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_2da2a8725811583ce0433c8ab11010ad.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Модель сохранения языкового разнообразия России подтвердила свою эффективность, поскольку начиная с советского периода страна не потеряла ни одного языка проживающих на ее территории народов, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. В Москве 7-8 декабря проходит VII форум "Языковая политика в Российской Федерации", приуроченный к проведению в Содружестве Независимых Государств в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения. "Проблема сокращения языкового многообразия универсальна для всего мира, естественно, что наша страна не является исключением в этом плане. Но хочу сказать, что за весь советский период и период новый российский, с 1991 года, мы умудрились не потерять ни одного языка. Наша модель сохранения языкового многообразия подтверждает свою эффективность", - сказал Баринов журналистам перед заседанием проходящего в рамках форума Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2022-2032 годах в РФ Международного десятилетия языков коренных народов. Он добавил, что для дальнейшего поддержания многообразия усилия должны предприниматься государством, языковыми активистами, общественными организациями и, что самое важное, семьями. "Именно семья и школа - основные институты, которые позволяют сохранить язык как самоидентификацию любого народа. Нет языка - нет народа", - уточнил глава ФАДН России. Во время заседания начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков рассказал, что, по данным Минпросвещения, в России реализуются образовательные программы по 74 родным языкам. "Большое внимание мы уделяем мероприятиям, направленным на поддержку языков народов РФ в информационном цифровом пространстве. По информации из открытых источников, к настоящему моменту 41 язык народов России обеспечен раскладками клавиатуры, но всего лишь 8 языков России, включая русский, обеспечены машинным переводом в общенациональном онлайн-переводчике "Яндекс-переводчик", - отметил Цыбиков. Замдиректора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Сергей Чумарев во время выступления заявил, что, согласно проведенному анализу, для многих народов в развивающихся странах Африки, Латинской Америки, Северной Америки вопросы сохранения и развития языка, скорее, представляют из себя некую недостижимую цель. "На первоначальном этапе очень важно для них добиться реализации самых базовых прав - в сфере безопасности, здравоохранения, социального обеспечения. Поскольку избранная модель взаимоотношений власти и коренных народов характеризуется колониальными и постколониальными характеристиками. Это ущемление в правах, ущемление в территориях", - пояснил Чумарев.

https://ria.ru/20231125/zakon-1911774930.html

https://ria.ru/20231117/yazyk-1910024114.html

https://ria.ru/20231128/mir-1912468741.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)