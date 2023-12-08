https://ria.ru/20231208/yarmarki-1914686072.html

Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре

Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре - РИА Новости, 08.12.2023

Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре

В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:24

2023-12-08T18:24

2023-12-08T18:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства жителей. Об этом сообщил телеканал "360"."Помимо фермерских продуктов на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров. В этом году все ярмарки нанесут на интерактивную онлайн-карту минсельхозпрода Московской области", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.Адреса торговых площадок и график их работы разместят на карте.Новогодние ярмарки снова будут в стиле проекта "Зима в Подмосковье". Базары будут украшать праздничные декорации и гирлянды.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)