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Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре
Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре - РИА Новости, 08.12.2023
Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре
В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:24
2023-12-08T18:24
2023-12-08T18:24
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства жителей. Об этом сообщил телеканал "360"."Помимо фермерских продуктов на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров. В этом году все ярмарки нанесут на интерактивную онлайн-карту минсельхозпрода Московской области", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.Адреса торговых площадок и график их работы разместят на карте.Новогодние ярмарки снова будут в стиле проекта "Зима в Подмосковье". Базары будут украшать праздничные декорации и гирлянды.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства жителей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Помимо фермерских продуктов на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров. В этом году все ярмарки нанесут на интерактивную онлайн-карту минсельхозпрода Московской области", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Адреса торговых площадок и график их работы разместят на карте.
Новогодние ярмарки снова будут в стиле проекта "Зима в Подмосковье". Базары будут украшать праздничные декорации и гирлянды.