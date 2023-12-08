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Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре - РИА Новости, 08.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:24 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/yarmarki-1914686072.html
Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре
Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре - РИА Новости, 08.12.2023
Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре
В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:24
2023-12-08T18:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства жителей. Об этом сообщил телеканал "360"."Помимо фермерских продуктов на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров. В этом году все ярмарки нанесут на интерактивную онлайн-карту минсельхозпрода Московской области", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.Адреса торговых площадок и график их работы разместят на карте.Новогодние ярмарки снова будут в стиле проекта "Зима в Подмосковье". Базары будут украшать праздничные декорации и гирлянды.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 50 новогодних ярмарок будут работать в МО в декабре

© РИА Новости / Сергей ПивоваровТорговые павильоны на новогодней ярмарке
Торговые павильоны на новогодней ярмарке - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В декабре новогодние ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области. Все адреса торговых площадок разместят на интерактивной карте для удобства жителей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Помимо фермерских продуктов на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров. В этом году все ярмарки нанесут на интерактивную онлайн-карту минсельхозпрода Московской области", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Адреса торговых площадок и график их работы разместят на карте.
Новогодние ярмарки снова будут в стиле проекта "Зима в Подмосковье". Базары будут украшать праздничные декорации и гирлянды.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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