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Более 200 производителей приняли участие в ярмарке "Товары земли югорской" - РИА Новости, 08.12.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:54 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/yarmarka-1914701318.html
Более 200 производителей приняли участие в ярмарке "Товары земли югорской"
Более 200 производителей приняли участие в ярмарке "Товары земли югорской" - РИА Новости, 08.12.2023
Более 200 производителей приняли участие в ярмарке "Товары земли югорской"
Более 200 предприятий из 21 муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на выставке-фестивале "Товары земли югорской",... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:54
2023-12-08T18:54
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Более 200 предприятий из 21 муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на выставке-фестивале "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры. Выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" стартовала 8 декабря в Ханты-Мансийске уже в 26-й раз. "Участниками стали порядка 200 предприятий из 21 муниципалитета Югры. Впервые отдельно представлены товаропроизводители, успешно прошедшие добровольную сертификацию органического производства и производства продукции, соответствующей стандартам "Халяль", - говорится в сообщении. В первый день работы выставки-ярмарки прошло народное голосование в рамках конкурса пищевой продукции "Лучшие вкусы Югры", итоги которого будут подведены 10 декабря. Конкурс состоит из шести номинаций: "Хлебобулочные изделия", "Кондитерские изделия с отделкой", "Мясные и колбасные изделия", "Молоко и молочные продукты", "Рыба и изделия из рыбы", "Дикоросы", которые включают в себя 13 подноминаций. В каждой подноминации определится один победитель по итогам экспертной оценки и один победитель по результатам народного голосования. Призовой фонд - 1 миллион рублей, подчеркнули в Фонде. В присутствии губернатора Югры Натальи Комаровой было подписано соглашение о проведении совместных работ, направленных на повышение производительности труда при переработке водных биологических ресурсов между АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" и АУ "Технопарк высоких технологий". Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в направлениях развития инфраструктуры для рыбодобычи, логистики, обмена компетенциями и между Рыбокомбинатом Ханты-Мансийска и Югорским рыбоводным заводом. Предприятия АПК пищевой промышленности и розничной сети "Магнит" приняли участие в совещании "Стратегия качества и безопасности пищевой продукции РФ", в ходе которого заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Старцева отметила, что Югра является регионом-лидером по органической сертификации дикоросов и задает темп всем субъектам России. По словам директора департамента промышленности ХМАО Кирилла Зайцева, объем производства продукции сельского хозяйства в 2023 году составит 8,4 миллиардов рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства к предыдущему году – 100,6%. "Наиболее высокими темпами в текущем году развивается производство: говядина, мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, замороженные, изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, масло сливочное, молоко, включая молоко для детского питания. На уровне 2022 года сохранилось производство: свинины, рыбы переработанной и консервированной, творога, хлеба и кондитерских изделий", - приводятся в сообщении слова Зайцева.
https://ria.ru/20231206/kukhnya-1914207549.html
https://ria.ru/20231206/yugra-1914075573.html
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ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра

Более 200 производителей приняли участие в ярмарке "Товары земли югорской"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Города России. Сургут. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Более 200 предприятий из 21 муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на выставке-фестивале "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры.
Выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" стартовала 8 декабря в Ханты-Мансийске уже в 26-й раз.
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"Участниками стали порядка 200 предприятий из 21 муниципалитета Югры. Впервые отдельно представлены товаропроизводители, успешно прошедшие добровольную сертификацию органического производства и производства продукции, соответствующей стандартам "Халяль", - говорится в сообщении.
В первый день работы выставки-ярмарки прошло народное голосование в рамках конкурса пищевой продукции "Лучшие вкусы Югры", итоги которого будут подведены 10 декабря. Конкурс состоит из шести номинаций: "Хлебобулочные изделия", "Кондитерские изделия с отделкой", "Мясные и колбасные изделия", "Молоко и молочные продукты", "Рыба и изделия из рыбы", "Дикоросы", которые включают в себя 13 подноминаций. В каждой подноминации определится один победитель по итогам экспертной оценки и один победитель по результатам народного голосования. Призовой фонд - 1 миллион рублей, подчеркнули в Фонде.
В присутствии губернатора Югры Натальи Комаровой было подписано соглашение о проведении совместных работ, направленных на повышение производительности труда при переработке водных биологических ресурсов между АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" и АУ "Технопарк высоких технологий". Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в направлениях развития инфраструктуры для рыбодобычи, логистики, обмена компетенциями и между Рыбокомбинатом Ханты-Мансийска и Югорским рыбоводным заводом.
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Предприятия АПК пищевой промышленности и розничной сети "Магнит" приняли участие в совещании "Стратегия качества и безопасности пищевой продукции РФ", в ходе которого заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Старцева отметила, что Югра является регионом-лидером по органической сертификации дикоросов и задает темп всем субъектам России.
По словам директора департамента промышленности ХМАО Кирилла Зайцева, объем производства продукции сельского хозяйства в 2023 году составит 8,4 миллиардов рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства к предыдущему году – 100,6%.
"Наиболее высокими темпами в текущем году развивается производство: говядина, мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, замороженные, изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, масло сливочное, молоко, включая молоко для детского питания. На уровне 2022 года сохранилось производство: свинины, рыбы переработанной и консервированной, творога, хлеба и кондитерских изделий", - приводятся в сообщении слова Зайцева.
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