https://ria.ru/20231208/yaponiya-1914509144.html

В Японии оппозиция требует отставки генсека кабмина и министров

В Японии оппозиция требует отставки генсека кабмина и министров - РИА Новости, 08.12.2023

В Японии оппозиция требует отставки генсека кабмина и министров

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии на прениях в бюджетном комитете нижней палаты парламента потребовала от премьер-министра Фумио Кисиды РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:57

2023-12-08T05:57

2023-12-08T05:57

в мире

япония

сша

фумио кисида

хирокадзу мацуно

ясутоси нисимура

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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии на прениях в бюджетном комитете нижней палаты парламента потребовала от премьер-министра Фумио Кисиды отставки генерального секретаря правительства – "правой руки" премьера Хирокадзу Мацуно и министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры из-за подозрений в получении "откатов". Трансляция заседания идет в прямом эфире на сайте палаты. Депутаты от партии один за другим требуют от Кисиды, Мацуно, министра общенациональных дел Судзуки Дзюндзи, Нисимуры отчитаться о системе "откатов", существовавшей в партии. Если к премьер-министру основной вопрос заключается в том, знал ли он о существовании порочной системы, которая фактически является способом неуплаты налогов, то министров спрашивают, получали они "откаты" или нет. Дзюндзи ответил, что не получал "откатов". Кисида, ссылаясь на то, что сейчас проводятся следственные мероприятия, фактически отказался от ответа. Ответы Нисимуры и Мацуно оппозицию не удовлетворили. В частности, депутат от КДП Юити Гото спросил Мацуно, получал ли он "откаты" в размере 10 миллионов иен (69,4 тысячи долларов). "В настоящее время во фракции идет выяснение обстоятельств, я дам ответ после того, как оно будет закончено. Кроме того, сейчас проводятся следственные действия, ответ может им помешать", - ответил Мацуно. После этого Гото потребовал от Кисиды отправить в отставку как минимум этих двух политиков. "Детальные ответы могут повредить следствию. Поэтому необходимо воздержаться от заявлений. Генеральный секретарь выполняет различные обязанности. По тем вопросам, которые вы задали, необходимо воздержаться от ответа, но в остальном я хочу, чтобы он продолжал выполнять свои обязанности", - сказал Кисида. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных пятью фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии в рамках сбора денег для политсилы с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьера Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы в несколько сотен миллионов иен, это как минимум несколько миллионов долларов. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США. Возможно, одним из фигурантов станет нынешний генеральный секретарь правительства – "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Он занимал руководящий пост во фракции Абэ и не мог не знать о происходящем. Несколько последних дней журналисты, пользуясь тем, что он как спикер правительства дает ежедневные пресс-конференции, настойчиво задают ему вопросы про обстоятельства, связанные со средствами партии, но он уходит от ответа. Между тем оппозиция уже заявила, что если не получит исчерпывающих объяснений, потребует его отставки. Это может нанести серьезный удар по правительству Кисиды с учетом того, что его рейтинги и без того упали до рекордно низких отметок. В пятницу в СМИ появились сообщения, что он принимал откаты на сумму 10 миллионов иен (69,4 тысячи долларов).

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913058044.html

https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html

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в мире, япония, сша, фумио кисида, хирокадзу мацуно, ясутоси нисимура