Премьер Японии из-за скандала покинул фракцию
Премьер Японии из-за скандала покинул фракцию, главой которой был до четверга
© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вышел из собственной фракции "Котикай", которую возглавлял до вчерашнего дня, из-за скандала, связанного с многолетним сокрытием средств фракциями партии и "откатами" депутатам, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось, что Кисида намерен уйти с поста главы фракции. Теперь же на фоне разгорающегося скандала он принял решение покинуть фракцию якобы по соображениям беспристрастной и объективной оценки происходящего в партии.
В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных пятью фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьера Японии Синдзо Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы в несколько сотен миллионов иен, это как минимум несколько миллионов долларов. Более того, дальнейшее расследование показало, что, если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США.
Возможно, одним из фигурантов станет нынешний генеральный секретарь правительства – "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Он занимал руководящий пост во фракции Абэ и не мог не знать о происходящем. Несколько последних дней журналисты, пользуясь тем, что он как спикер правительства дает ежедневные пресс-конференции, настойчиво задают ему вопросы про обстоятельства, связанные со средствами партии, но он уходит от ответа. Между тем, оппозиция уже заявила, что если не получит исчерпывающих объяснений, потребует его отставки. Это может нанести серьезный удар по правительству Кисиды с учетом того, что его рейтинги и так упали до рекордно низких отметок.