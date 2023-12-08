https://ria.ru/20231208/vrachi-1914586107.html

В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров

В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров - РИА Новости, 08.12.2023

В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров

Главврач Мариинской городской больницы в Кузбассе попросил суд освободить из-под ареста двух травматологов, один из которых является заведующим отделением,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:09

2023-12-08T13:09

2023-12-08T13:09

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Главврач Мариинской городской больницы в Кузбассе попросил суд освободить из-под ареста двух травматологов, один из которых является заведующим отделением, из-за острого дефицита кадров, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда в Telegram-канале. Заведующий травматологическим отделением "Мариинской городской больницы им. В.М. Богониса" Карл Миллер обвиняется в том, что через посредника Владимира Вильмсена получил взятку в значительном размере. Оба арестованы. Как следует из ходатайства главного врача больницы, Вильмсен является травматологом-ортопедом. "Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух врачей по уголовному делу, не связанному с непосредственным оказанием травматологической помощи населению, вызвало острый кадровый дефицит врачей данной специальности в учреждении… Учреждение остро нуждается во врачах-травматологах-ортопедах и ходатайствует об изменении меры пресечения Миллеру Карлу Александровичу на иную, не связанную с изоляцией от общества, обеспечивающую возможность выполнения им трудовых обязанностей", – говорится в ходатайстве. Также главврач просит освободить из-под стражи Вильмсена. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Мариинского городского суда, это внепроцессуальное обращение было передано суду через адвокатов врачей. Накануне обоим фигурантам арест был продлен до середины января, решение может быть обжаловано в течение трех дней.

https://ria.ru/20230906/onkobolnye-1894607346.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область