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В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров - РИА Новости, 08.12.2023
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13:09 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vrachi-1914586107.html
В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров
В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров - РИА Новости, 08.12.2023
В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров
Главврач Мариинской городской больницы в Кузбассе попросил суд освободить из-под ареста двух травматологов, один из которых является заведующим отделением,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:09
2023-12-08T13:09
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Главврач Мариинской городской больницы в Кузбассе попросил суд освободить из-под ареста двух травматологов, один из которых является заведующим отделением, из-за острого дефицита кадров, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда в Telegram-канале. Заведующий травматологическим отделением "Мариинской городской больницы им. В.М. Богониса" Карл Миллер обвиняется в том, что через посредника Владимира Вильмсена получил взятку в значительном размере. Оба арестованы. Как следует из ходатайства главного врача больницы, Вильмсен является травматологом-ортопедом. "Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух врачей по уголовному делу, не связанному с непосредственным оказанием травматологической помощи населению, вызвало острый кадровый дефицит врачей данной специальности в учреждении… Учреждение остро нуждается во врачах-травматологах-ортопедах и ходатайствует об изменении меры пресечения Миллеру Карлу Александровичу на иную, не связанную с изоляцией от общества, обеспечивающую возможность выполнения им трудовых обязанностей", – говорится в ходатайстве. Также главврач просит освободить из-под стражи Вильмсена. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Мариинского городского суда, это внепроцессуальное обращение было передано суду через адвокатов врачей. Накануне обоим фигурантам арест был продлен до середины января, решение может быть обжаловано в течение трех дней.
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В Кузбассе попросили освободить из-под ареста врачей из-за дефицита кадров

Главврач больницы в Кузбассе призвал суд освободить врачей из-за дефицита кадров

© iStock.com / upixaКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Главврач Мариинской городской больницы в Кузбассе попросил суд освободить из-под ареста двух травматологов, один из которых является заведующим отделением, из-за острого дефицита кадров, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда в Telegram-канале.
Заведующий травматологическим отделением "Мариинской городской больницы им. В.М. Богониса" Карл Миллер обвиняется в том, что через посредника Владимира Вильмсена получил взятку в значительном размере. Оба арестованы. Как следует из ходатайства главного врача больницы, Вильмсен является травматологом-ортопедом.
«
"Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух врачей по уголовному делу, не связанному с непосредственным оказанием травматологической помощи населению, вызвало острый кадровый дефицит врачей данной специальности в учреждении… Учреждение остро нуждается во врачах-травматологах-ортопедах и ходатайствует об изменении меры пресечения Миллеру Карлу Александровичу на иную, не связанную с изоляцией от общества, обеспечивающую возможность выполнения им трудовых обязанностей", – говорится в ходатайстве.
Также главврач просит освободить из-под стражи Вильмсена.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Мариинского городского суда, это внепроцессуальное обращение было передано суду через адвокатов врачей. Накануне обоим фигурантам арест был продлен до середины января, решение может быть обжаловано в течение трех дней.
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