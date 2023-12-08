https://ria.ru/20231208/vozgoranie-1914513037.html
В Керчи произошло возгорание газопровода
В Керчи произошло возгорание газопровода - РИА Новости, 08.12.2023
В Керчи произошло возгорание газопровода
Возгорание газопровода произошло в Керчи в ночь н пятницу, оно ликвидировано, в настоящий момент от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T07:20
2023-12-08T07:20
2023-12-08T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Возгорание газопровода произошло в Керчи в ночь н пятницу, оно ликвидировано, в настоящий момент от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.Возгорание произошло ночью на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова."Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - уточили в службах города.Причины возгорания устанавливаются, идут восстановительные работы.
https://ria.ru/20231207/pozhar-1914453604.html
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происшествия, керчь, россия, республика крым
Происшествия, Керчь, Россия, Республика Крым
В Керчи произошло возгорание газопровода
В Керчи произошло возгорание газопровода, оно уже ликвидировано
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Возгорание газопровода произошло в Керчи в ночь н пятницу, оно ликвидировано, в настоящий момент от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
Возгорание произошло ночью на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова.
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"Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - уточили в службах города.
Причины возгорания устанавливаются, идут восстановительные работы.
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