https://ria.ru/20231208/vozgoranie-1914513037.html

В Керчи произошло возгорание газопровода

В Керчи произошло возгорание газопровода - РИА Новости, 08.12.2023

В Керчи произошло возгорание газопровода

Возгорание газопровода произошло в Керчи в ночь н пятницу, оно ликвидировано, в настоящий момент от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:20

2023-12-08T07:20

2023-12-08T07:29

происшествия

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Возгорание газопровода произошло в Керчи в ночь н пятницу, оно ликвидировано, в настоящий момент от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.Возгорание произошло ночью на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова."Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - уточили в службах города.Причины возгорания устанавливаются, идут восстановительные работы.

https://ria.ru/20231207/pozhar-1914453604.html

https://ria.ru/20231207/avtobus-1914313554.html

керчь

россия

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происшествия, керчь, россия, республика крым