https://ria.ru/20231208/vopros-1914700892.html

Каждый отправивший вопрос Путину россиянин получит ответ, заявил Песков

Каждый отправивший вопрос Путину россиянин получит ответ, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2023

Каждый отправивший вопрос Путину россиянин получит ответ, заявил Песков

Каждый россиянин, который отправит вопрос президенту Владимиру Путину, получит ответ, пусть и не от главы государства, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:52

2023-12-08T18:52

2023-12-08T18:52

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Каждый россиянин, который отправит вопрос президенту Владимиру Путину, получит ответ, пусть и не от главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, поступило уже больше 800 тысяч обращений. Президент ответит на вопросы россиян 14 декабря. "Практически все останутся без ответа, потому что несколько десятков только сможет успеть президент. И дальше наступит очередь напряженной работы Народного фронта… Мне рассказали, у них устойчивые связи с губернаторами, главами регионов. В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20231206/putin-1914044835.html

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владимир путин, дмитрий песков, общество