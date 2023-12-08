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Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве - РИА Новости, 08.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:12 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ventilyatsionnye_shakhty-1914608291.html
Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве - РИА Новости, 08.12.2023
Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:12
2023-12-08T14:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что вентиляционные шахты - это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. "В рамках работ специалисты тщательно очистили бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановили бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости заменили вентиляторы. Использовались материалы и оборудование российских производителей. Облицовка вентшахт выполняется только при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков

Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСвыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
Свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что вентиляционные шахты - это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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6 декабря, 13:44
"В рамках работ специалисты тщательно очистили бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановили бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости заменили вентиляторы. Использовались материалы и оборудование российских производителей. Облицовка вентшахт выполняется только при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыПетр Бирюков
 
 
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