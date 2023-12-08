Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСвыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
Свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что вентиляционные шахты - это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.
"В рамках работ специалисты тщательно очистили бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановили бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости заменили вентиляторы. Использовались материалы и оборудование российских производителей. Облицовка вентшахт выполняется только при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.