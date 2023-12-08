https://ria.ru/20231208/ventilyatsionnye_shakhty-1914608291.html

Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве - РИА Новости, 08.12.2023

Бирюков: свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:12

2023-12-08T14:12

2023-12-08T14:12

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городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что вентиляционные шахты - это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. "В рамках работ специалисты тщательно очистили бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановили бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости заменили вентиляторы. Использовались материалы и оборудование российских производителей. Облицовка вентшахт выполняется только при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.

https://ria.ru/20231206/moskva-1914102701.html

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