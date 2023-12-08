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Британская ведущая продемонстрировала неприличный жест в прямом эфире
Британская ведущая продемонстрировала неприличный жест в прямом эфире - РИА Новости, 08.12.2023
Британская ведущая продемонстрировала неприличный жест в прямом эфире
Ведущая Би-би-си Марьям Мошири показала на камеру средний палец в прямом эфире, пишет Independent. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T03:33
2023-12-08T03:33
2023-12-08T03:43
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ведущая Би-би-си Марьям Мошири показала на камеру средний палец в прямом эфире, пишет Independent."Марьям Мошири можно было увидеть с направленным на камеру средним пальцем прямо перед началом трансляции",— говорится в сообщении.Когда журналистка осознала, что эфир начался, она быстро опустила руку и начала зачитывать заголовки о Борисе Джонсоне. По данным издания, инцидент произошел в среду.После Мошири на своей странице в соцсети X написала, что этот жест не носил оскорбительного характера. По ее словам, она просто "вела отсчет от десяти до одного" и не успела вовремя убрать палец.Марьям Мошири — известная британская журналистка. Телеведущая работает на Би-би-си уже более 20 лет.
https://ria.ru/20230924/bayden-1898277298.html
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борис джонсон, би-би-си, в мире, великобритания
Борис Джонсон, Би-би-си, В мире, Великобритания
Британская ведущая продемонстрировала неприличный жест в прямом эфире
Ведущая Би-Би-Си Мошири продемонстрировала зрителям средний палец в прямом эфире