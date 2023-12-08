https://ria.ru/20231208/uzbekistan-1914274212.html

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Узбекистане

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Узбекистане - РИА Новости, 08.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Узбекистане

Туроператоры рассказали, есть ли спрос на поездки в Узбекистан на Новый год и сколько стоят путешествия туда в этот период, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:06

2023-12-08T07:06

2023-12-08T10:42

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, есть ли спрос на поездки в Узбекистан на Новый год и сколько стоят путешествия туда в этот период, сообщает АТОР. Участники рынка отмечают, что интерес к визитам в республику рос весь год, у некоторых компаний он увеличился в три раза. Глубина бронирования на направлении достигает апреля. Туристы традиционно выбирают маршруты, включающие Ташкент, Бухару, Хиву, Самарканд. Есть спрос на горнолыжный отдых. Новогодние цены на отели стартуют от 13 тысяч рублей на четыре ночи, включая праздничную. Стоимость авиабилетов из Москвы в канун Нового года начинается от 48 тысяч рублей. Экскурсионные программы дороже – от 50 тысяч рублей на персону на три дня. Дорогу придется оплатить отдельно. Готовый тур на три дня с включенным перелетом можно приобрести за 160 тысяч рублей. Недельная экскурсионка с авиабилетами стоит от 260 тысяч рублей на двоих.

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