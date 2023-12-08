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В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью
В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью - РИА Новости, 08.12.2023
В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:17
2023-12-08T10:17
2023-12-08T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса. "Для американцев Украина - загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят ее на переправе. В Украине допустили самую роковую ошибку в своей истории, когда решили разменять дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, современная Украина утратила право именоваться государством. "От этой суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население. Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил шеремет, россия, госдума рф, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью
Депутат Шеремет: Украина напоминает загнанную лошадь, США ее сменят на переправе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса.
"Для американцев Украина - загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят ее на переправе. В Украине допустили самую роковую ошибку в своей истории, когда решили разменять дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, современная Украина утратила право именоваться государством. "От этой суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население. Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - подчеркнул депутат.
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