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В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914532370.html
В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью
В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью - РИА Новости, 08.12.2023
В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:17
2023-12-08T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
россия
госдума рф
сша
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса. "Для американцев Украина - загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят ее на переправе. В Украине допустили самую роковую ошибку в своей истории, когда решили разменять дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, современная Украина утратила право именоваться государством. "От этой суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население. Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - подчеркнул депутат.
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в мире, украина, михаил шеремет, россия, госдума рф, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью

Депутат Шеремет: Украина напоминает загнанную лошадь, США ее сменят на переправе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса.
"Для американцев Украина - загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят ее на переправе. В Украине допустили самую роковую ошибку в своей истории, когда решили разменять дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, современная Украина утратила право именоваться государством. "От этой суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население. Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметРоссияГосдума РФСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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