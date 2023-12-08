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В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью

В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью - РИА Новости, 08.12.2023

В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:17

2023-12-08T10:17

2023-12-08T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса. "Для американцев Украина - загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят ее на переправе. В Украине допустили самую роковую ошибку в своей истории, когда решили разменять дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, современная Украина утратила право именоваться государством. "От этой суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население. Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил шеремет, россия, госдума рф, сша, ситуация в днр и лнр