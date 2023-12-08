https://ria.ru/20231208/ukraina-1914528367.html
Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине
Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине - РИА Новости, 08.12.2023
Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что Киев получит деньги от США, если не сейчас, то в следующем году, чтобы продолжить "бизнес на... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:51
2023-12-08T09:51
2023-12-08T09:51
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что Киев получит деньги от США, если не сейчас, то в следующем году, чтобы продолжить "бизнес на войне". "Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - написал он.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине
Медведев: Киев получит деньги от США, польются новые реки крови