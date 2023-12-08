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Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914528367.html
Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине
Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине - РИА Новости, 08.12.2023
Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что Киев получит деньги от США, если не сейчас, то в следующем году, чтобы продолжить "бизнес на... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:51
2023-12-08T09:51
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
сша
джо байден
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что Киев получит деньги от США, если не сейчас, то в следующем году, чтобы продолжить "бизнес на войне". "Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - написал он.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
украина
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украина, дмитрий медведев, сша, джо байден, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, США, Джо Байден, В мире
Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении кровопролития на Украине

Медведев: Киев получит деньги от США, польются новые реки крови

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что Киев получит деньги от США, если не сейчас, то в следующем году, чтобы продолжить "бизнес на войне".
"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - написал он.
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий МедведевСШАДжо БайденВ мире
 
 
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