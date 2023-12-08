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Красный Полумесяц заявил об ударе ВВС Израиля вблизи больницы в Хан-Юнисе - РИА Новости, 08.12.2023
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13:39 08.12.2023 (обновлено: 13:45 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/udar-1914597175.html
Красный Полумесяц заявил об ударе ВВС Израиля вблизи больницы в Хан-Юнисе
Красный Полумесяц заявил об ударе ВВС Израиля вблизи больницы в Хан-Юнисе - РИА Новости, 08.12.2023
Красный Полумесяц заявил об ударе ВВС Израиля вблизи больницы в Хан-Юнисе
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х, что самолет ВВС Израиля нанес удар по дому, расположенному рядом со штаб-квартирой... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:39
2023-12-08T13:45
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красный полумесяц
израиль
в мире
сектор газа
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х, что самолет ВВС Израиля нанес удар по дому, расположенному рядом со штаб-квартирой организации и больницей "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, больница принимает десятки пострадавших и погибших после удара.В пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что два часа наносила "точечные" удары по Хан-Юнису, в ходе которых были уничтожены "террористы"."Некоторое время назад самолет оккупационных сил Израиля нанес удар по дому неподалеку от больницы "Аль-Амаль" и штаб-квартиры PRCS в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении организации.Как сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца, удар выбил стекла, окна и двери, а также вызвал панику среди приблизительно 14 тысяч людей, укрывающихся в зданиях Красного Полумесяца."В больницу "Аль-Амаль" поступили десятки раненых и погибших в результате обстрела", - отмечается в сообщении.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц, израиль, в мире, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц, Израиль, В мире, Сектор Газа
Красный Полумесяц заявил об ударе ВВС Израиля вблизи больницы в Хан-Юнисе

Красный Полумесяц заявил об ударе ВВС Израиля по дому у больницы в Хан-Юнисе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х, что самолет ВВС Израиля нанес удар по дому, расположенному рядом со штаб-квартирой организации и больницей "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, больница принимает десятки пострадавших и погибших после удара.
В пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что два часа наносила "точечные" удары по Хан-Юнису, в ходе которых были уничтожены "террористы".
«
"Некоторое время назад самолет оккупационных сил Израиля нанес удар по дому неподалеку от больницы "Аль-Амаль" и штаб-квартиры PRCS в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении организации.
Как сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца, удар выбил стекла, окна и двери, а также вызвал панику среди приблизительно 14 тысяч людей, укрывающихся в зданиях Красного Полумесяца.
"В больницу "Аль-Амаль" поступили десятки раненых и погибших в результате обстрела", - отмечается в сообщении.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный полумесяцИзраильВ миреСектор Газа
 
 
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