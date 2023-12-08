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В Уфе ищут мужчину, который убил женщину на улице ударом кастета
В Уфе ищут мужчину, который убил женщину на улице ударом кастета - РИА Новости, 08.12.2023
В Уфе ищут мужчину, который убил женщину на улице ударом кастета
Правоохранители Уфы ищут мужчину, который на улице кастетом ударил по голове пенсионерку и убежал, женщина скончалась, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:22
2023-12-08T16:22
2023-12-08T16:51
происшествия
уфа
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УФА, 8 дек — РИА Новости. Правоохранители Уфы ищут мужчину, который на улице кастетом ударил по голове пенсионерку и убежал, женщина скончалась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео преступления. По кадрам видно, что во дворе жилого дома прохожий в красной шапке и медицинской маске наносит женщине удар кулаком по голове и убегает. Женщина падает, к ней подбегают прохожие, пытаются помочь встать. По данным Telegram-канала, мужчина ударил 81-летнюю женщину кастетом, она скончалась в больнице."Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело. Ведутся поиски преступника", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах Уфы.В пресс-службе МВД по Башкирии агентству сказали, что полиция Уфы устанавливает обстоятельства происшествия и причастное лицо.РИА Новости пока не располагает официальной информацией следственных органов.
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происшествия, уфа
В Уфе ищут мужчину, который убил женщину на улице ударом кастета
Правоохранители в Уфе ищут мужчину, который убил пенсионерку ударом кастета
УФА, 8 дек — РИА Новости. Правоохранители Уфы ищут мужчину, который на улице кастетом ударил по голове пенсионерку и убежал, женщина скончалась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео преступления. По кадрам видно, что во дворе жилого дома прохожий в красной шапке и медицинской маске наносит женщине удар кулаком по голове и убегает. Женщина падает, к ней подбегают прохожие, пытаются помочь встать. По данным Telegram-канала, мужчина ударил 81-летнюю женщину кастетом, она скончалась в больнице.
"Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело. Ведутся поиски преступника", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах Уфы.
В пресс-службе МВД по Башкирии агентству сказали, что полиция Уфы устанавливает обстоятельства происшествия и причастное лицо.
РИА Новости пока не располагает официальной информацией следственных органов.
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