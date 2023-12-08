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В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году - РИА Новости, 08.12.2023
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15:15 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ubiystvo-1914631062.html
В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году
В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году - РИА Новости, 08.12.2023
В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году
Полиция обещает вознаграждение в миллион рублей за помощь в раскрытии нападения и убийства двух инкассаторов у банка в Воронеже, совершенном более 13 лет назад, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:15
2023-12-08T15:15
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Полиция обещает вознаграждение в миллион рублей за помощь в раскрытии нападения и убийства двух инкассаторов у банка в Воронеже, совершенном более 13 лет назад, сообщает регионалный главк МВД."Утром 31 мая 2010 года в Воронеже у отделения банка, расположенного в доме 119 по улице 20-летия Октября, неизвестный совершил вооруженное нападение, в результате которого причинены смертельные огнестрельные ранения двоим инкассаторам, а также похищено более миллиона рублей", - сообщает в пятницу ГУМВД по Воронежской области. По данному факту было уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и разбое в особо крупном размере. "Полиция обращается с просьбой ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет раскрыть данное преступление либо установить лицо, его совершившее, незамедлительно обращаться в управление уголовного розыска ГУМВД по Воронежской области", - говорится в релизе. Почему награда за раскрытие этого преступления объявлена именно сейчас, спустя 13 лет, не уточняется.
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году

Миллион рублей заплатят за сведения об убийстве инкассаторов в Воронеже в 2010 г

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкМесто нападения на инкассаторов в Воронеже 31 мая 2010 года
Место нападения на инкассаторов в Воронеже 31 мая 2010 года - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Место нападения на инкассаторов в Воронеже 31 мая 2010 года. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Полиция обещает вознаграждение в миллион рублей за помощь в раскрытии нападения и убийства двух инкассаторов у банка в Воронеже, совершенном более 13 лет назад, сообщает регионалный главк МВД.
"Утром 31 мая 2010 года в Воронеже у отделения банка, расположенного в доме 119 по улице 20-летия Октября, неизвестный совершил вооруженное нападение, в результате которого причинены смертельные огнестрельные ранения двоим инкассаторам, а также похищено более миллиона рублей", - сообщает в пятницу ГУМВД по Воронежской области.
По данному факту было уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и разбое в особо крупном размере.
"Полиция обращается с просьбой ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет раскрыть данное преступление либо установить лицо, его совершившее, незамедлительно обращаться в управление уголовного розыска ГУМВД по Воронежской области", - говорится в релизе.
Почему награда за раскрытие этого преступления объявлена именно сейчас, спустя 13 лет, не уточняется.
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