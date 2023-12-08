https://ria.ru/20231208/ubiystvo-1914631062.html

В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году

В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году - РИА Новости, 08.12.2023

В Воронеже объявили вознаграждение за информацию об убийстве в 2010 году

Полиция обещает вознаграждение в миллион рублей за помощь в раскрытии нападения и убийства двух инкассаторов у банка в Воронеже, совершенном более 13 лет назад, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:15

2023-12-08T15:15

2023-12-08T15:15

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Полиция обещает вознаграждение в миллион рублей за помощь в раскрытии нападения и убийства двух инкассаторов у банка в Воронеже, совершенном более 13 лет назад, сообщает регионалный главк МВД."Утром 31 мая 2010 года в Воронеже у отделения банка, расположенного в доме 119 по улице 20-летия Октября, неизвестный совершил вооруженное нападение, в результате которого причинены смертельные огнестрельные ранения двоим инкассаторам, а также похищено более миллиона рублей", - сообщает в пятницу ГУМВД по Воронежской области. По данному факту было уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и разбое в особо крупном размере. "Полиция обращается с просьбой ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет раскрыть данное преступление либо установить лицо, его совершившее, незамедлительно обращаться в управление уголовного розыска ГУМВД по Воронежской области", - говорится в релизе. Почему награда за раскрытие этого преступления объявлена именно сейчас, спустя 13 лет, не уточняется.

https://ria.ru/20230406/boeviki-1863508501.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область