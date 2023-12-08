https://ria.ru/20231208/ubiystvo-1914555105.html

ЦАХАЛ заявил, что изучает обстоятельства убийства журналиста Reuters

ЦАХАЛ заявил, что изучает обстоятельства убийства журналиста Reuters - РИА Новости, 08.12.2023

ЦАХАЛ заявил, что изучает обстоятельства убийства журналиста Reuters

Армия обороны Израиля в ответ на публикацию расследования агентства Рейтер, которое обвинило израильские силы в убийстве журналиста на юге Ливана в октябре,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:55

2023-12-08T11:55

2023-12-08T11:55

хамас

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

ливан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902660434_0:97:1080:705_1920x0_80_0_0_0878acb3a92e38578e350b2af375b1fd.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля в ответ на публикацию расследования агентства Рейтер, которое обвинило израильские силы в убийстве журналиста на юге Ливана в октябре, заявила, что речь идет о зоне активных боевых действий и в настоящее время обстоятельства случившегося выясняются, передает агентство Рейтер. В четверг агентство Франс Пресс по итогам проведенного собственного расследования сообщило, что причиной гибели журналиста Рейтер и ранений еще шести представителей СМИ на юге Ливана 13 октября, по всей вероятности, стал выстрел танка израильской армии. Рейтер также опубликовал результаты собственного расследования, которые указывают на то, что журналист Рейтера Иссам Абдалла погиб в результате израильского танкового удара, и призвало Израиль объяснить, как такое могло произойти. "Израильские военные, отвечая в пятницу на расследование Рейтер, ... заявили, что случившееся произошло в зоне активных боевых действий и находится на рассмотрении", - сообщает Рейтер. В агентстве отметили, что, "не касаясь напрямую смерти Иссама Абдаллы", в заявлении израильских военных говорится, что на тот момент бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали границу и израильские силы открыли огонь, чтобы предотвратить предполагаемое вооруженное вторжение. Два последовательных удара были нанесены 13 октября по группе журналистов возле ливанской деревни Альма аш-Шааб, когда они снимали столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. Ранения получили еще два журналиста Рейтер, два журналиста телеканала Al-Jazeera и два сотрудника Франс Пресс. Как сообщает Франс Пресс, его фотографу Кристине Асси пришлось ампутировать ногу. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хамас, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, ливан, оон