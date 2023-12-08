https://ria.ru/20231208/tusk-1914574814.html

Туск заявил, что уже в среду правительство Польши приведут к присяге

Туск заявил, что уже в среду правительство Польши приведут к присяге - РИА Новости, 08.12.2023

Туск заявил, что уже в среду правительство Польши приведут к присяге

Лидер польской оппозиции Дональд Туск надеется, что президент Анджей Дуда приведет к присяге его правительство в среду. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:39

2023-12-08T12:39

2023-12-08T12:39

в мире

польша

брюссель

дональд туск

матеуш моравецкий

анджей дуда

право и справедливость

евросоюз

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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Лидер польской оппозиции Дональд Туск надеется, что президент Анджей Дуда приведет к присяге его правительство в среду. Как ожидается, в понедельник сейм Польши, где оппозиция имеет большинство мест, выразит вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Сразу после этого ожидается выдвижение Туска на должность премьера, о чем оппозиция предварительно договорилась. "Я надеюсь, что в среду состоится торжественная церемония присяги", - сказал Туск журналистам в пятницу. Он пояснил, что хочет в качестве премьер-министра Польши успеть поехать в Брюссель на встречу глав правительства стран ЕС. "Не потому, что мною движет спешка, а потому, что, как вы хорошо знаете, в Брюсселе будут приниматься очень важные решения с точки зрения польских интересов - и безопасности, и наших польских финансовых интересов. Мне очень важно, чтобы мы быстро и эффективно приступили к решению этих вопросов, (касающихся) польских интересов в Брюсселе", - сказал он. Недавно польская оппозиция под руководством Туска добилась серьезного успеха на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше голосов избирателей, чем другие политические силы. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Туска. В понедельник президент Польши Анджей Дуда привел к присяге правительство Моравецкого. Теперь в соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства, крайне мала. После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на должность премьер-министра Туска.

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в мире, польша, брюссель, дональд туск, матеуш моравецкий, анджей дуда, право и справедливость, евросоюз, европейский совет