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Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 08.12.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:56 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/turizm_kchr-1914702260.html
Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии
Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 08.12.2023
Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии
Глава КЧР Рашид Темрезов в своей презентации региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в пятницу назвал туризм одним из главных драйверов... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:56
2023-12-08T18:56
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
туризм
выставка-форум "россия"
развитие
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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в своей презентации региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в пятницу назвал туризм одним из главных драйверов развития республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. Темрезов отметил, что по итогам прошлого года республику посетило порядка двух миллионов туристов. В среднем, турпоток в КЧР растет на 20% ежегодно. Он подчеркнул, что рельеф Карачаево-Черкесии позволяет развивать различные виды туризма, включая горнолыжный, экологический, этнокультурный, экстремальный, лечебно-оздоровительный и гастрономический туризмы. "Только хайкинговых и треккинговых маршрутов в Карачаево-Черкесии – 77! И мы находимся в тройке российских регионов по популярности маршрутов для летнего хайкинга", - уточнил Темрезов, слова которого приводит пресс-служба. Глава республики рассказал, что всесезонные курорты "Теберда-Домбай" и "Архыз" включены в модель экономического развития Карачаево-Черкесии, рассчитанную до 2030 года. "Появление новой, современной и качественной горнолыжной, гостиничной, инженерной и досуговой инфраструктуры в туристско-рекреационных зонах повысит конкурентоспособность наших курортов на федеральном и международном уровнях, повлечет кратное увеличение турпотока и налоговых поступлений в региональный бюджет", - выразил уверенность Темрезов, его цитирует пресс-служба.
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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, туризм, выставка-форум "россия", развитие
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Рашид Темрезов, Туризм, Выставка-форум "Россия", Развитие

Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии

© Фото : Рашид Темрезов / TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Рашид Темрезов / Telegram
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в своей презентации региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в пятницу назвал туризм одним из главных драйверов развития республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Темрезов отметил, что по итогам прошлого года республику посетило порядка двух миллионов туристов. В среднем, турпоток в КЧР растет на 20% ежегодно.
Он подчеркнул, что рельеф Карачаево-Черкесии позволяет развивать различные виды туризма, включая горнолыжный, экологический, этнокультурный, экстремальный, лечебно-оздоровительный и гастрономический туризмы.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме Россия
Темрезов дал старт горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии
17:30
"Только хайкинговых и треккинговых маршрутов в Карачаево-Черкесии – 77! И мы находимся в тройке российских регионов по популярности маршрутов для летнего хайкинга", - уточнил Темрезов, слова которого приводит пресс-служба.
Глава республики рассказал, что всесезонные курорты "Теберда-Домбай" и "Архыз" включены в модель экономического развития Карачаево-Черкесии, рассчитанную до 2030 года.
"Появление новой, современной и качественной горнолыжной, гостиничной, инженерной и досуговой инфраструктуры в туристско-рекреационных зонах повысит конкурентоспособность наших курортов на федеральном и международном уровнях, повлечет кратное увеличение турпотока и налоговых поступлений в региональный бюджет", - выразил уверенность Темрезов, его цитирует пресс-служба.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовТуризмВыставка-форум "Россия"Развитие
 
 
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