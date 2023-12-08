https://ria.ru/20231208/turizm_kchr-1914702260.html

Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии

Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 08.12.2023

Темрезов: туризм - один из главных драйверов развития Карачаево-Черкесии

Глава КЧР Рашид Темрезов в своей презентации региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в пятницу назвал туризм одним из главных драйверов... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:56

2023-12-08T18:56

2023-12-08T18:56

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

туризм

выставка-форум "россия"

развитие

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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в своей презентации региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в пятницу назвал туризм одним из главных драйверов развития республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. Темрезов отметил, что по итогам прошлого года республику посетило порядка двух миллионов туристов. В среднем, турпоток в КЧР растет на 20% ежегодно. Он подчеркнул, что рельеф Карачаево-Черкесии позволяет развивать различные виды туризма, включая горнолыжный, экологический, этнокультурный, экстремальный, лечебно-оздоровительный и гастрономический туризмы. "Только хайкинговых и треккинговых маршрутов в Карачаево-Черкесии – 77! И мы находимся в тройке российских регионов по популярности маршрутов для летнего хайкинга", - уточнил Темрезов, слова которого приводит пресс-служба. Глава республики рассказал, что всесезонные курорты "Теберда-Домбай" и "Архыз" включены в модель экономического развития Карачаево-Черкесии, рассчитанную до 2030 года. "Появление новой, современной и качественной горнолыжной, гостиничной, инженерной и досуговой инфраструктуры в туристско-рекреационных зонах повысит конкурентоспособность наших курортов на федеральном и международном уровнях, повлечет кратное увеличение турпотока и налоговых поступлений в региональный бюджет", - выразил уверенность Темрезов, его цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231208/kchr-1914672977.html

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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, туризм, выставка-форум "россия", развитие