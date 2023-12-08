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Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова - РИА Новости, 08.12.2023
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21:05 08.12.2023 (обновлено: 21:06 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/turizm-1914724097.html
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова - РИА Новости, 08.12.2023
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил местным властям совместно с Минэкономразвития разработать туристические маршруты к... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T21:05
2023-12-08T21:06
киров
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ано "национальные приоритеты"
кировская область
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил местным властям совместно с Минэкономразвития разработать туристические маршруты к 650-летию областного центра — города Кирова, которое отметят в следующем году, следует из сообщения аппарата вице-премьера. &quot;Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова на выставке-форуме &quot;Россия&quot;... По словам вице-премьера, празднование 650-летия Кирова будет способствовать развитию туризма в регионе. Он поручил правительству Кировской области совместно с Минэкономразвития, АНО &quot;Национальные приоритеты&quot; разработать туристические маршруты к юбилею города&quot;, — говорится в сообщении.Также к юбилею областного центра идет ремонт объектов культуры, на одной из центральных площадей — перед Вятской филармонией - появится памятник Александру Невскому, указывается в сообщении. Первое упоминание о Вятке (прежнее название Кирова) в русских летописях относят к 1374 году.
https://ria.ru/20231207/laboratoriya-1914497320.html
киров
россия
кировская область
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киров, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ано "национальные приоритеты", кировская область
Киров, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), АНО "Национальные приоритеты", Кировская область
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова

Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию города Кирова

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Город Киров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил местным властям совместно с Минэкономразвития разработать туристические маршруты к 650-летию областного центра — города Кирова, которое отметят в следующем году, следует из сообщения аппарата вице-премьера.
«

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова на выставке-форуме "Россия"... По словам вице-премьера, празднование 650-летия Кирова будет способствовать развитию туризма в регионе. Он поручил правительству Кировской области совместно с Минэкономразвития, АНО "Национальные приоритеты" разработать туристические маршруты к юбилею города", — говорится в сообщении.

Также к юбилею областного центра идет ремонт объектов культуры, на одной из центральных площадей — перед Вятской филармонией - появится памятник Александру Невскому, указывается в сообщении.
Первое упоминание о Вятке (прежнее название Кирова) в русских летописях относят к 1374 году.
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КировРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)АНО "Национальные приоритеты"Кировская область
 
 
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