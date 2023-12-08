https://ria.ru/20231208/turizm-1914724097.html
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова - РИА Новости, 08.12.2023
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил местным властям совместно с Минэкономразвития разработать туристические маршруты к... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T21:05
2023-12-08T21:05
2023-12-08T21:06
киров
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ано "национальные приоритеты"
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил местным властям совместно с Минэкономразвития разработать туристические маршруты к 650-летию областного центра — города Кирова, которое отметят в следующем году, следует из сообщения аппарата вице-премьера. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова на выставке-форуме "Россия"... По словам вице-премьера, празднование 650-летия Кирова будет способствовать развитию туризма в регионе. Он поручил правительству Кировской области совместно с Минэкономразвития, АНО "Национальные приоритеты" разработать туристические маршруты к юбилею города", — говорится в сообщении.Также к юбилею областного центра идет ремонт объектов культуры, на одной из центральных площадей — перед Вятской филармонией - появится памятник Александру Невскому, указывается в сообщении. Первое упоминание о Вятке (прежнее название Кирова) в русских летописях относят к 1374 году.
https://ria.ru/20231207/laboratoriya-1914497320.html
киров
россия
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_16a7724a5876b14d474ab637eee37e7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ано "национальные приоритеты", кировская область
Киров, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), АНО "Национальные приоритеты", Кировская область
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию города Кирова