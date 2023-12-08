https://ria.ru/20231208/turizm-1914724097.html

Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова

Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова - РИА Новости, 08.12.2023

Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил местным властям совместно с Минэкономразвития разработать туристические маршруты к... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T21:05

2023-12-08T21:05

2023-12-08T21:06

киров

россия

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ано "национальные приоритеты"

кировская область

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил местным властям совместно с Минэкономразвития разработать туристические маршруты к 650-летию областного центра — города Кирова, которое отметят в следующем году, следует из сообщения аппарата вице-премьера. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова на выставке-форуме "Россия"... По словам вице-премьера, празднование 650-летия Кирова будет способствовать развитию туризма в регионе. Он поручил правительству Кировской области совместно с Минэкономразвития, АНО "Национальные приоритеты" разработать туристические маршруты к юбилею города", — говорится в сообщении.Также к юбилею областного центра идет ремонт объектов культуры, на одной из центральных площадей — перед Вятской филармонией - появится памятник Александру Невскому, указывается в сообщении. Первое упоминание о Вятке (прежнее название Кирова) в русских летописях относят к 1374 году.

https://ria.ru/20231207/laboratoriya-1914497320.html

киров

россия

кировская область

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киров, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ано "национальные приоритеты", кировская область