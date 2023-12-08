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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 08.12.2023

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали второй раз за день в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:05

2023-12-08T19:05

2023-12-08T19:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали второй раз за день в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, израиль, в мире