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На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг - РИА Новости, 08.12.2023
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Краснодарский край
 
15:15 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/transport-1914630783.html
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг - РИА Новости, 08.12.2023
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг
Свыше 13 миллиардов рублей направят в Краснодарском крае на реализацию госпрограммы "Развитие транспорта", средства с 2024 по 2026 годы будут направлены на... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:15
2023-12-08T15:15
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Свыше 13 миллиардов рублей направят в Краснодарском крае на реализацию госпрограммы "Развитие транспорта", средства с 2024 по 2026 годы будут направлены на обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг в регионе, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани (ЗСК). "Речь идет о программе "Развитие транспорта"… Предлагается установить объем финансирования новой программы на 2024-2026 годы в размере более 13 миллиардов рублей. Почти 7,8 миллиарда рублей будут направлены на финансирование программных мероприятий в 2024 году. В рамках реализации государственной программы предусмотрено обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг", - говорится в сообщении. Как пример реализации программы в парламенте приводят развитие сети трамвайных веток в Краснодаре, а также приобретение новых трамвайных вагонов. Только в следующем году запланировано строительство трамвайных веток протяженностью более 14 километров и приобретение 50 вагонов. "В крупные города Кубани идет активный миграционный приток, численность населения в них растет, и это требует постоянного внимания к совершенствованию транспортной инфраструктуры. Также каждый год к нам прибывают миллионы отдыхающих, и для каждого из них комфорт перемещения – одно из основных условий выбора Кубани как места предстоящего отдыха. Для успешного решения социальных и экономических задач, стоящих перед краем, нам нужна транспортная система XXI века: комфортная, удобная для большинства пользователей и не наносящая значимого ущерба окружающей среде", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
https://ria.ru/20231206/investproekty-1914010569.html
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краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг

На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар после сильного снегопада
Вид на город Краснодар после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Краснодар после сильного снегопада. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Свыше 13 миллиардов рублей направят в Краснодарском крае на реализацию госпрограммы "Развитие транспорта", средства с 2024 по 2026 годы будут направлены на обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг в регионе, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани (ЗСК).
"Речь идет о программе "Развитие транспорта"… Предлагается установить объем финансирования новой программы на 2024-2026 годы в размере более 13 миллиардов рублей. Почти 7,8 миллиарда рублей будут направлены на финансирование программных мероприятий в 2024 году. В рамках реализации государственной программы предусмотрено обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг", - говорится в сообщении.
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Как пример реализации программы в парламенте приводят развитие сети трамвайных веток в Краснодаре, а также приобретение новых трамвайных вагонов. Только в следующем году запланировано строительство трамвайных веток протяженностью более 14 километров и приобретение 50 вагонов.
"В крупные города Кубани идет активный миграционный приток, численность населения в них растет, и это требует постоянного внимания к совершенствованию транспортной инфраструктуры. Также каждый год к нам прибывают миллионы отдыхающих, и для каждого из них комфорт перемещения – одно из основных условий выбора Кубани как места предстоящего отдыха. Для успешного решения социальных и экономических задач, стоящих перед краем, нам нужна транспортная система XXI века: комфортная, удобная для большинства пользователей и не наносящая значимого ущерба окружающей среде", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
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