https://ria.ru/20231208/transport-1914630783.html
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг - РИА Новости, 08.12.2023
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг
Свыше 13 миллиардов рублей направят в Краснодарском крае на реализацию госпрограммы "Развитие транспорта", средства с 2024 по 2026 годы будут направлены на... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:15
2023-12-08T15:15
2023-12-08T15:15
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Свыше 13 миллиардов рублей направят в Краснодарском крае на реализацию госпрограммы "Развитие транспорта", средства с 2024 по 2026 годы будут направлены на обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг в регионе, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани (ЗСК). "Речь идет о программе "Развитие транспорта"… Предлагается установить объем финансирования новой программы на 2024-2026 годы в размере более 13 миллиардов рублей. Почти 7,8 миллиарда рублей будут направлены на финансирование программных мероприятий в 2024 году. В рамках реализации государственной программы предусмотрено обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг", - говорится в сообщении. Как пример реализации программы в парламенте приводят развитие сети трамвайных веток в Краснодаре, а также приобретение новых трамвайных вагонов. Только в следующем году запланировано строительство трамвайных веток протяженностью более 14 километров и приобретение 50 вагонов. "В крупные города Кубани идет активный миграционный приток, численность населения в них растет, и это требует постоянного внимания к совершенствованию транспортной инфраструктуры. Также каждый год к нам прибывают миллионы отдыхающих, и для каждого из них комфорт перемещения – одно из основных условий выбора Кубани как места предстоящего отдыха. Для успешного решения социальных и экономических задач, стоящих перед краем, нам нужна транспортная система XXI века: комфортная, удобная для большинства пользователей и не наносящая значимого ущерба окружающей среде", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
https://ria.ru/20231206/investproekty-1914010569.html
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краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг
На Кубани направят более 13 миллиардов на рост качества транспортных услуг
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости.
Свыше 13 миллиардов рублей направят в Краснодарском крае на реализацию госпрограммы "Развитие транспорта", средства с 2024 по 2026 годы будут направлены на обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг в регионе, сообщили в пресс-службе
законодательного собрания Кубани (ЗСК).
"Речь идет о программе "Развитие транспорта"… Предлагается установить объем финансирования новой программы на 2024-2026 годы в размере более 13 миллиардов рублей. Почти 7,8 миллиарда рублей будут направлены на финансирование программных мероприятий в 2024 году. В рамках реализации государственной программы предусмотрено обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг", - говорится в сообщении.
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Как пример реализации программы в парламенте приводят развитие сети трамвайных веток в Краснодаре
, а также приобретение новых трамвайных вагонов. Только в следующем году запланировано строительство трамвайных веток протяженностью более 14 километров и приобретение 50 вагонов.
"В крупные города Кубани идет активный миграционный приток, численность населения в них растет, и это требует постоянного внимания к совершенствованию транспортной инфраструктуры. Также каждый год к нам прибывают миллионы отдыхающих, и для каждого из них комфорт перемещения – одно из основных условий выбора Кубани как места предстоящего отдыха. Для успешного решения социальных и экономических задач, стоящих перед краем, нам нужна транспортная система XXI века: комфортная, удобная для большинства пользователей и не наносящая значимого ущерба окружающей среде", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
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