https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914619231.html
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники - РИА Новости, 08.12.2023
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники
Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:44
2023-12-08T14:44
2023-12-08T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин. Президент в пятницу вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России. "Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе, западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", - заявил Путин. Он отметил, что среди награждённых немало и тех, кто для выполнения боевой задачи мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, и тех, кто с риском для жизни спасал и эвакуировал раненых сослуживцев. Все те, кто получил награды, проявили исключительную доблесть, заявил Путин, поблагодарив героев за службу. "Самоотверженность и отвага наших бойцов служит примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство. Для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического, да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтёров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества", - обратился президент к бойцам.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910716360.html
https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891631716.html
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безопасность, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники
Путин: действия военных в зоне СВО развеяли миф о неуязвимости западной техники
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в пятницу вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России.
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"Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе, западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", - заявил Путин.
Он отметил, что среди награждённых немало и тех, кто для выполнения боевой задачи мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, и тех, кто с риском для жизни спасал и эвакуировал раненых сослуживцев. Все те, кто получил награды, проявили исключительную доблесть, заявил Путин, поблагодарив героев за службу.
"Самоотверженность и отвага наших бойцов служит примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство. Для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического, да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтёров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества", - обратился президент к бойцам.
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