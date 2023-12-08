Рейтинг@Mail.ru
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914619231.html
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники - РИА Новости, 08.12.2023
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники
Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:44
2023-12-08T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710177_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_4b9df39ce69d546a578df0de6a5a25bf.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин. Президент в пятницу вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России. "Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе, западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", - заявил Путин. Он отметил, что среди награждённых немало и тех, кто для выполнения боевой задачи мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, и тех, кто с риском для жизни спасал и эвакуировал раненых сослуживцев. Все те, кто получил награды, проявили исключительную доблесть, заявил Путин, поблагодарив героев за службу. "Самоотверженность и отвага наших бойцов служит примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство. Для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического, да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтёров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества", - обратился президент к бойцам.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910716360.html
https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891631716.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710177_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_4cfc99f70d927f04b0628047d0d3e77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина
Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники

Путин: действия военных в зоне СВО развеяли миф о неуязвимости западной техники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в пятницу вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Марочко сообщил о проблемах ВСУ с состоянием западной техники
21 ноября, 07:09
"Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе, западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", - заявил Путин.
Он отметил, что среди награждённых немало и тех, кто для выполнения боевой задачи мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, и тех, кто с риском для жизни спасал и эвакуировал раненых сослуживцев. Все те, кто получил награды, проявили исключительную доблесть, заявил Путин, поблагодарив героев за службу.
"Самоотверженность и отвага наших бойцов служит примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство. Для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического, да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтёров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества", - обратился президент к бойцам.
Трофейный британский бронеавтомобиль Husky TSV, представленный на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику
23 августа, 01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала