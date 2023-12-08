https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914619231.html

Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники

Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники - РИА Новости, 08.12.2023

Путин: действия героев России развеяли миф о неуязвимости западной техники

Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:44

2023-12-08T14:44

2023-12-08T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Действия героев России, уничтожавших бронетехнику и артиллерию противника в зоне специальной военной операции на Украине, развеяли миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин. Президент в пятницу вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России. "Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе, западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", - заявил Путин. Он отметил, что среди награждённых немало и тех, кто для выполнения боевой задачи мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, и тех, кто с риском для жизни спасал и эвакуировал раненых сослуживцев. Все те, кто получил награды, проявили исключительную доблесть, заявил Путин, поблагодарив героев за службу. "Самоотверженность и отвага наших бойцов служит примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство. Для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического, да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтёров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества", - обратился президент к бойцам.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910716360.html

https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891631716.html

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безопасность, россия, владимир путин, украина