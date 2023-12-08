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Памятную табличку иркутянам-защитникам Бреста установят в Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
15:03 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/tablichka-1914624897.html
Памятную табличку иркутянам-защитникам Бреста установят в Белоруссии
Памятную табличку иркутянам-защитникам Бреста установят в Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2023
Памятную табличку иркутянам-защитникам Бреста установят в Белоруссии
Памятную табличку, посвященную жителям Приангарья, которые защищали Брестскую крепость во время Великой Отечественной войны, установят на гарнизонном кладбище... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:03
2023-12-08T15:03
иркутская область
иркутская область
брест
белоруссия
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Памятную табличку, посвященную жителям Приангарья, которые защищали Брестскую крепость во время Великой Отечественной войны, установят на гарнизонном кладбище Бреста, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На гарнизонном кладбище Бреста (Республика Беларусь) установят памятную табличку, посвященную бойцам из Иркутской области, которые участвовали в Великой Отечественной войне. С таким предложением выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который находится в Белоруссии с рабочим визитом. "Брестская крепость приняла на себя первый удар фашистской Германии, напавшей на нашу страну. Среди защитников твердыни были и уроженцы нашего региона. Предложил разместить на гарнизонном кладбище Бреста памятную табличку, посвященную бойцам из Иркутской области. Тем более, что в следующем году – 80-летие освобождения Бреста", – сказал Игорь Кобзев. Между Иркутской областью и Республикой Беларусь налажено взаимодействие для сохранения исторической памяти и укрепления отношений в сфере культуры. В 2024 году планируется провести совместные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны и Дню памяти и скорби. В драматическом и кукольном театрах Бреста обсудили участие артистов в патриотических мероприятиях и показ спектаклей на тему Великой Отечественной войны. Кроме этого, театры Иркутской области смогут принять участие в Международном театральном фестивале "Белая Вежа" в Республике Беларусь, обсуждается проведение обменных гастролей Иркутского и Минского ТЮЗов. В июне 2023 года в рамках сотрудничества в сфере культуры Белорусский государственный академический театр юного зрителя представил в Иркутске музыкальный спектакль "Альпы. Сорок первый". Показ прошёл во время II Международного театрального фестиваля "Байкальский талисман". Ранее Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" представил иркутянам электронную выставку, посвященную 140-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Она прошла в Иркутском областном краеведческом музее им. Н.А. Муравьева-Амурского.
https://ria.ru/20231117/natsproekty-1910099505.html
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иркутская область, брест, белоруссия, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Брест, Белоруссия, Игорь Кобзев

Памятную табличку иркутянам-защитникам Бреста установят в Белоруссии

© Sputnik | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"
Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой
© Sputnik
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Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Памятную табличку, посвященную жителям Приангарья, которые защищали Брестскую крепость во время Великой Отечественной войны, установят на гарнизонном кладбище Бреста, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На гарнизонном кладбище Бреста (Республика Беларусь) установят памятную табличку, посвященную бойцам из Иркутской области, которые участвовали в Великой Отечественной войне. С таким предложением выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который находится в Белоруссии с рабочим визитом.
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"Брестская крепость приняла на себя первый удар фашистской Германии, напавшей на нашу страну. Среди защитников твердыни были и уроженцы нашего региона. Предложил разместить на гарнизонном кладбище Бреста памятную табличку, посвященную бойцам из Иркутской области. Тем более, что в следующем году – 80-летие освобождения Бреста", – сказал Игорь Кобзев.
Между Иркутской областью и Республикой Беларусь налажено взаимодействие для сохранения исторической памяти и укрепления отношений в сфере культуры. В 2024 году планируется провести совместные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны и Дню памяти и скорби. В драматическом и кукольном театрах Бреста обсудили участие артистов в патриотических мероприятиях и показ спектаклей на тему Великой Отечественной войны. Кроме этого, театры Иркутской области смогут принять участие в Международном театральном фестивале "Белая Вежа" в Республике Беларусь, обсуждается проведение обменных гастролей Иркутского и Минского ТЮЗов.
В июне 2023 года в рамках сотрудничества в сфере культуры Белорусский государственный академический театр юного зрителя представил в Иркутске музыкальный спектакль "Альпы. Сорок первый". Показ прошёл во время II Международного театрального фестиваля "Байкальский талисман". Ранее Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" представил иркутянам электронную выставку, посвященную 140-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Она прошла в Иркутском областном краеведческом музее им. Н.А. Муравьева-Амурского.
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Иркутская областьИркутская областьБрестБелоруссияИгорь Кобзев
 
 
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