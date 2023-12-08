https://ria.ru/20231208/svo-1914707248.html

Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО

Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО - РИА Новости, 08.12.2023

Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО

Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:14

2023-12-08T19:14

2023-12-08T19:14

специальная военная операция на украине

россия

общество

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства региона. "Семьям Героев России из Вологодской области, погибших в ходе специальной военной операции, правительство Вологодской области выделяет по 1 миллиону рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на открытии мемориальной доски выпускнику Белоусовской школы Герою России Игорю Суханову. Глава региона отметил, что учиться в школе, названной в честь героя - это всегда огромная ответственность. Игорь Суханов родился 26 ноября 1990 года поселке Белоусово Вологодской области и окончил там среднюю школу, которая впоследствии была названа его именем. После службы в армии отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Участником СВО Игорь Суханов стал с первых дней. Суханову присвоено воинское звание лейтенанта, вручены медали "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также три Ордена Мужества и звание Героя Российской Федерации посмертно. Игорь Суханов погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.

https://ria.ru/20231206/drova-1914071330.html

https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html

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вологодская область

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россия, общество, вологодская область