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Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/svo-1914707248.html
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО
Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:14
2023-12-08T19:14
специальная военная операция на украине
россия
общество
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства региона. "Семьям Героев России из Вологодской области, погибших в ходе специальной военной операции, правительство Вологодской области выделяет по 1 миллиону рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на открытии мемориальной доски выпускнику Белоусовской школы Герою России Игорю Суханову. Глава региона отметил, что учиться в школе, названной в честь героя - это всегда огромная ответственность. Игорь Суханов родился 26 ноября 1990 года поселке Белоусово Вологодской области и окончил там среднюю школу, которая впоследствии была названа его именем. После службы в армии отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Участником СВО Игорь Суханов стал с первых дней. Суханову присвоено воинское звание лейтенанта, вручены медали "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также три Ордена Мужества и звание Героя Российской Федерации посмертно. Игорь Суханов погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.
https://ria.ru/20231206/drova-1914071330.html
https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html
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россия, общество, вологодская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Вологодская область
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО

Вологодская область выделит по 1 млн руб семьям погибших в зоне СВО Героев РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Семьям Героев России из Вологодской области, погибших в ходе специальной военной операции, правительство Вологодской области выделяет по 1 миллиону рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на открытии мемориальной доски выпускнику Белоусовской школы Герою России Игорю Суханову.
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Глава региона отметил, что учиться в школе, названной в честь героя - это всегда огромная ответственность.
Игорь Суханов родился 26 ноября 1990 года поселке Белоусово Вологодской области и окончил там среднюю школу, которая впоследствии была названа его именем. После службы в армии отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Участником СВО Игорь Суханов стал с первых дней.
Суханову присвоено воинское звание лейтенанта, вручены медали "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также три Ордена Мужества и звание Героя Российской Федерации посмертно. Игорь Суханов погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.
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