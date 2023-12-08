https://ria.ru/20231208/svo-1914707248.html
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО
Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:14
2023-12-08T19:14
2023-12-08T19:14
специальная военная операция на украине
россия
общество
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства региона. "Семьям Героев России из Вологодской области, погибших в ходе специальной военной операции, правительство Вологодской области выделяет по 1 миллиону рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на открытии мемориальной доски выпускнику Белоусовской школы Герою России Игорю Суханову. Глава региона отметил, что учиться в школе, названной в честь героя - это всегда огромная ответственность. Игорь Суханов родился 26 ноября 1990 года поселке Белоусово Вологодской области и окончил там среднюю школу, которая впоследствии была названа его именем. После службы в армии отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Участником СВО Игорь Суханов стал с первых дней. Суханову присвоено воинское звание лейтенанта, вручены медали "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также три Ордена Мужества и звание Героя Российской Федерации посмертно. Игорь Суханов погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.
https://ria.ru/20231206/drova-1914071330.html
https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html
россия
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вологодская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Вологодская область
Вологодская область выделит средства семьям Героев России, погибших на СВО
Вологодская область выделит по 1 млн руб семьям погибших в зоне СВО Героев РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область выделит по 1 миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Семьям Героев России из Вологодской области, погибших в ходе специальной военной операции, правительство Вологодской области выделяет по 1 миллиону рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
на открытии мемориальной доски выпускнику Белоусовской школы Герою России Игорю Суханову.
В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО
Глава региона отметил, что учиться в школе, названной в честь героя - это всегда огромная ответственность.
Игорь Суханов родился 26 ноября 1990 года поселке Белоусово Вологодской области и окончил там среднюю школу, которая впоследствии была названа его именем. После службы в армии отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Участником СВО Игорь Суханов стал с первых дней.
Суханову присвоено воинское звание лейтенанта, вручены медали "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также три Ордена Мужества и звание Героя Российской Федерации посмертно. Игорь Суханов погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.
Путин попросил сообщать о возможных прорехах в поддержке семей бойцов СВО