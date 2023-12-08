https://ria.ru/20231208/svetovoe_shou-1914713152.html

Световое шоу в честь Дня героев покажут на фасаде павильона №1 на ВДНХ

Световое шоу в честь Дня героев покажут на фасаде павильона №1 на ВДНХ - РИА Новости, 08.12.2023

Световое шоу в честь Дня героев покажут на фасаде павильона №1 на ВДНХ

На фасаде павильона №1 на ВДНХ в Москве, посвященном экспозиции "Первые в России — стране возможностей", 9 декабря пройдет яркое световое шоу в честь Дня героев РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T20:20

2023-12-08T20:20

2023-12-08T20:20

москва

день героев отечества

вднх

россия

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. На фасаде павильона №1 на ВДНХ в Москве, посвященном экспозиции "Первые в России — стране возможностей", 9 декабря пройдет яркое световое шоу в честь Дня героев Отечества, сообщает пресс-служба Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".Первый сеанс состоится в 17:00 и далее его будут транслировать каждые 30 минут до 22:00.Сорокасекундное видеопредставление расскажет зрителям историю происхождения ордена Святого Георгия. За кадром используется голос императрицы Екатерины II, которая в 1769 году учредила эту высшую военную награду России. Вторая часть шоу посвящена тому, как спустя столетия страна продолжает чествовать всех своих героев. Также эта часть будет посвящена кавалерам воинских наград. Праздник День героев Отечества в нашей стране отмечается ежегодно 9 декабря. Он был утвержден указом президента РФ от 28 февраля 2007 года, говорится в сообщении.Световое шоу в честь Дня героев станет частью традиционного представления, которое проходит ежедневно на здании павильона №1 на ВДНХ в 18:00 и 20:00. Это шоу "Мечта", которое передает главный смысл экспозиции "Первые в России – стране возможностей": мечта – начало любого открытия, себя, изобретений и будущего, а также знакомит посетителей с фрагментами экспозиции. Разные культурные традиции, многообразие профессий, достижений, реализация которых началась именно с мечты, — то, кем и чем гордится наша страна.Продолжает действо новое световое шоу, которое было представлено 6 декабря, рассказывающее о направлениях деятельности "Движения Первых" и платформы "Россия – страна возможностей". Зрители смогут узнать о проектах, которые реализуются в стране для детей и взрослых и помогают им найти единомышленников, раскрыть свои возможности и таланты.Отдельная часть шоу будет посвящена Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в Сочи в марте 2024 года. Во время шоу на фасаде павильона появляется множество надписей, отражающих ключевые смыслы фестиваля на разных языках: будущее, мир, единство, молодежь, фестиваль, семья, справедливость и т. д.До конца года гости на ВДНХ смогут увидеть еще несколько уникальных заставок на фасаде павильона №1, посвященных в том числе Дню Конституции, Новому году, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231202/geroi-1913313235.html

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москва, день героев отечества, вднх, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"