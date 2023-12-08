Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 08.12.2023 (обновлено: 13:55 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/sud-1914601536.html
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года - РИА Новости, 08.12.2023
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года
Суд в Калининграде приговорил к трем годам лишения свободы отца, который из-за плохо выполненного домашнего задания избил 12 летнего сына, сломав ему плечо,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:53
2023-12-08T13:55
происшествия
калининград
калининградский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg
КАЛИНИНГРАД, 8 дек — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к трем годам лишения свободы отца, который из-за плохо выполненного домашнего задания избил 12 летнего сына, сломав ему плечо, сообщает Калининградский областной суд. "Судом установлено... что подсудимый Б. из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания 12-летнего сына нанес ему не менее шести ударов. Мальчик испытал сильную физическую боль и получил серьезные травмы, в том числе перелом плечевой кости... Приговором Московского районного суда Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале суда. Суд квалифицировал действия отца как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Обстоятельством, отягчающим наказание, признан тот факт, что преступление было совершено родителем в отношении своего ребенка. На суде мужчина вину признал и сообщил, что полностью раскаялся.
https://ria.ru/20231208/mvd-1914581472.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_236:67:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6cea2e926f5233a6c5556ea809f2334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, калининградский областной суд
Происшествия, Калининград, Калининградский областной суд
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года

Суд в Калининграде дал три года отцу, сломавшему плечо сыну за плохую учебу

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 дек — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к трем годам лишения свободы отца, который из-за плохо выполненного домашнего задания избил 12 летнего сына, сломав ему плечо, сообщает Калининградский областной суд.
«
"Судом установлено... что подсудимый Б. из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания 12-летнего сына нанес ему не менее шести ударов. Мальчик испытал сильную физическую боль и получил серьезные травмы, в том числе перелом плечевой кости... Приговором Московского районного суда Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале суда.
Суд квалифицировал действия отца как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Обстоятельством, отягчающим наказание, признан тот факт, что преступление было совершено родителем в отношении своего ребенка.
На суде мужчина вину признал и сообщил, что полностью раскаялся.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Петербурге женщина наказывала детей, держа их руки над зажженной плитой
12:59
 
ПроисшествияКалининградКалининградский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала