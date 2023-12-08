https://ria.ru/20231208/sud-1914601536.html
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года - РИА Новости, 08.12.2023
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года
Суд в Калининграде приговорил к трем годам лишения свободы отца, который из-за плохо выполненного домашнего задания избил 12 летнего сына, сломав ему плечо,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:53
2023-12-08T13:53
2023-12-08T13:55
происшествия
калининград
калининградский областной суд
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КАЛИНИНГРАД, 8 дек — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к трем годам лишения свободы отца, который из-за плохо выполненного домашнего задания избил 12 летнего сына, сломав ему плечо, сообщает Калининградский областной суд. "Судом установлено... что подсудимый Б. из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания 12-летнего сына нанес ему не менее шести ударов. Мальчик испытал сильную физическую боль и получил серьезные травмы, в том числе перелом плечевой кости... Приговором Московского районного суда Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале суда. Суд квалифицировал действия отца как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Обстоятельством, отягчающим наказание, признан тот факт, что преступление было совершено родителем в отношении своего ребенка. На суде мужчина вину признал и сообщил, что полностью раскаялся.
https://ria.ru/20231208/mvd-1914581472.html
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происшествия, калининград, калининградский областной суд
Происшествия, Калининград, Калининградский областной суд
В Калининграде отец, сломавший плечо сыну за плохую учебу, получил три года
Суд в Калининграде дал три года отцу, сломавшему плечо сыну за плохую учебу