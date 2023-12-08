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Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914644566.html
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона - РИА Новости, 08.12.2023
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона
Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:57
2023-12-08T15:57
специальная военная операция на украине
россия
су-25
ми-8 амтш
украина
безопасность
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, су-25, ми-8 амтш, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Ми-8 АМТШ, Украина, Безопасность
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона

МО РФ: ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
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