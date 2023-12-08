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Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона

Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона - РИА Новости, 08.12.2023

Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона

Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:57

2023-12-08T15:57

2023-12-08T15:57

специальная военная операция на украине

россия

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ми-8 амтш

украина

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, су-25, ми-8 амтш, украина, безопасность