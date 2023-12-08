https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914644566.html
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона - РИА Новости, 08.12.2023
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона
Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:57
2023-12-08T15:57
2023-12-08T15:57
специальная военная операция на украине
россия
су-25
ми-8 амтш
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_257:0:1697:1080_1920x0_80_0_0_5782043960122a58cc844c00393b663f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-25, ми-8 амтш, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Ми-8 АМТШ, Украина, Безопасность
Российская ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона
МО РФ: ПВО за неделю сбила пять военных самолетов ВСУ и 224 дрона
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за неделю сбили пять украинских боевых самолётов и 224 беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.