https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914642047.html

Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ

Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023

Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по аэродромной инфраструктуре и пунктам... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:49

2023-12-08T15:49

2023-12-08T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по аэродромной инфраструктуре и пунктам размещения подразделений войск Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."В период с 3 по 8 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)