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Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 08.12.2023 (обновлено: 16:05 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914642047.html
Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ
Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023
Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по аэродромной инфраструктуре и пунктам... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:49
2023-12-08T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по аэродромной инфраструктуре и пунктам размещения подразделений войск Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."В период с 3 по 8 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ

ВС РФ с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов БПЛА и ракетами по инфраструктуре ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по аэродромной инфраструктуре и пунктам размещения подразделений войск Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"В период с 3 по 8 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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