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Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ
Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023
Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по аэродромной инфраструктуре и пунктам... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:49
2023-12-08T15:49
2023-12-08T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по аэродромной инфраструктуре и пунктам размещения подразделений войск Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."В период с 3 по 8 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов по инфраструктуре ВСУ
ВС РФ с 3 по 8 декабря нанесли 30 ударов БПЛА и ракетами по инфраструктуре ВСУ