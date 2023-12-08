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Танкисты ЗВО уничтожили скопление пехоты ВСУ под Купянском
Танкисты ЗВО уничтожили скопление пехоты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 08.12.2023
Танкисты ЗВО уничтожили скопление пехоты ВСУ под Купянском
Танкисты Западной группировки войск на Т-90М "Прорыв" уничтожили украинскую технику и скопление живой силы противника на Купянском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:05
2023-12-08T06:05
2023-12-08T06:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
т-90м
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Танкисты Западной группировки войск на Т-90М "Прорыв" уничтожили украинскую технику и скопление живой силы противника на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Сегодня появилась группа целей и живая сила. Все они двигались быстро. Из техники у противника были мотовездеходы, с помощью которых осуществлялся подвоз боеприпасов. По групповой цели отработали с закрытой огневой позиции на дальности до пяти километров. Противник находился на возвышенности", — рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник".В ведомстве уточнили, что танковые подразделения ЗВО ежедневно совершают несколько боевых выездов, работая как днем, так и ночью в связке с расчетами беспилотников. "У нашего "Прорыва" ни с дневной, ни с ночной работой нет проблем, а в связке с нашими беспилотниками – это смертельное оружие", — подытожил "Охотник".В четверг в Минобороны констатировали, что за сутки на Купянском направлении ВСУ потеряли 75 военнослужащих. Там же российские силы уничтожили два украинских танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.
https://ria.ru/20231208/artilleriya-1914507804.html
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безопасность, россия, западный военный округ (зво), т-90м, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Т-90М, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Танкисты ЗВО уничтожили скопление пехоты ВСУ под Купянском
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на Купянском направлении