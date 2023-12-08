Рейтинг@Mail.ru
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 08.12.2023 (обновлено: 03:56 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914504322.html
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2023
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T03:01
2023-12-08T03:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ccf4640ad4a136a1f1f38dcfcbd6937.jpg
ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник — всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", — уточнили в ведомстве.В министерстве отметили, что танкисты практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. При этом подчеркивается, что военные успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания.В четверг в Минобороны констатировали, что за сутки на Купянском направлении ВСУ потеряли 75 военнослужащих. Там же российские силы уничтожили два украинских танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.
https://ria.ru/20231208/plennyy-1914503661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_556ec3d8a7b6a07fa8f134eba28f0688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении

МО: танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80
Боевая работа экипажей танков Т-80 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажей танков Т-80. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник — всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", — уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что танкисты практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. При этом подчеркивается, что военные успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания.
В четверг в Минобороны констатировали, что за сутки на Купянском направлении ВСУ потеряли 75 военнослужащих. Там же российские силы уничтожили два украинских танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала