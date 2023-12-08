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Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2023
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T03:01
2023-12-08T03:01
2023-12-08T03:56
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ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник — всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", — уточнили в ведомстве.В министерстве отметили, что танкисты практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. При этом подчеркивается, что военные успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания.В четверг в Минобороны констатировали, что за сутки на Купянском направлении ВСУ потеряли 75 военнослужащих. Там же российские силы уничтожили два украинских танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении
МО: танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник — всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. Так Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию", — уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что танкисты практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. При этом подчеркивается, что военные успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания.
В четверг в Минобороны констатировали, что за сутки на Купянском направлении ВСУ потеряли 75 военнослужащих. Там же российские силы уничтожили два украинских танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ
, гаубицу М198 производства США
и орудие Д-30.
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