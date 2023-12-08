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В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе - РИА Новости, 08.12.2023
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе
Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T00:28
2023-12-08T00:28
2023-12-08T06:52
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщается в Telegram-канале МЧС."Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики", — говорится в публикации.В Минздраве уточнили, что раненые перенесли перелет удовлетворительно.В четверг утром в гимназии № 5 произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.Прокуратура проверит, как обеспечивалось соблюдение законодательства о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Стрельба в брянской гимназии
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе
МЧС: вертолет доставил в Москву двух пострадавших в брянской гимназии