Рейтинг@Mail.ru
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 08.12.2023 (обновлено: 06:52 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/spasenie-1914500372.html
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе - РИА Новости, 08.12.2023
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе
Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T00:28
2023-12-08T06:52
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
стрельба в брянской гимназии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911528743_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_cd071e997d9077ea6235853a1eae918e.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщается в Telegram-канале МЧС."Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики", — говорится в публикации.В Минздраве уточнили, что раненые перенесли перелет удовлетворительно.В четверг утром в гимназии № 5 произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.Прокуратура проверит, как обеспечивалось соблюдение законодательства о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911528743_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_f5753f3ba05c59e61411851fa96f4233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Стрельба в брянской гимназии
В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе

МЧС: вертолет доставил в Москву двух пострадавших в брянской гимназии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Вертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщается в Telegram-канале МЧС.
«
"Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики", — говорится в публикации.
В Минздраве уточнили, что раненые перенесли перелет удовлетворительно.
В четверг утром в гимназии № 5 произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.
Прокуратура проверит, как обеспечивалось соблюдение законодательства о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске
Вчера, 20:48
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШСтрельба в брянской гимназии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала