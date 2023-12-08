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В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе

В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе - РИА Новости, 08.12.2023

В Москву доставили двух пострадавших при стрельбе в брянской школе

Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T00:28

2023-12-08T00:28

2023-12-08T06:52

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщается в Telegram-канале МЧС."Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики", — говорится в публикации.В Минздраве уточнили, что раненые перенесли перелет удовлетворительно.В четверг утром в гимназии № 5 произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.Прокуратура проверит, как обеспечивалось соблюдение законодательства о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html

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