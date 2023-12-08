https://ria.ru/20231208/soprotivlenie-1914676754.html
В ЕС выросло сопротивление планам централизации, заявили в МИД Польши
В ЕС выросло сопротивление планам централизации, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 08.12.2023
В ЕС выросло сопротивление планам централизации, заявили в МИД Польши
В Европейском союзе растет сопротивление планам централизации, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:41
2023-12-08T17:41
2023-12-08T17:41
в мире
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ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. В Европейском союзе растет сопротивление планам централизации, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. Глава МИД Польши и его заместители в последние дни активно путешествуют по странам ЕС, убеждая коллег выступить против изменений трактатов. "Группа стран, понимающих угрозы, связанные с изменениями трактатов, растет, увеличивается. Это позволило передвинуть решения, принимаемые на уровне Европейского союза. Они не будут приняты на ближайшем Европейском совете и это хорошо. В то же время, они наверняка вернутся весной. Об этом уже говорят бюрократы из Брюсселя. И нашей целью является то, чтобы дискуссия привела к тому, чтобы решения на европейском уровне были не только замедлены, но, чтобы процедура была закрыта, а вопрос оказался в мусорке", - сказал Шинковский. "Я думаю, что сегодня уже есть больше десяти стран, которые сопротивляются изменениям трактатов", - добавил он. По словам министра, такой же работой занимаются его заместители. "Мои визиты дополняет активность моих заместителей. Павел Яблоньский уже посетил три столицы, сегодня он находится в Никозии, а Аркадиуш Мулярчик встречается с послами – сегодня он встретился с послом Люксембурга", - рассказал он. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение Евросоюза, для чего понадобятся изменения в трактатах ЕС. Он же заявлял ранее, что Варшава будет выступать против. В сейм Польши была внесена резолюция, обязывающая власти республики блокировать изменение трактатов ЕС. В Польше также крайне критически восприняли заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Евросоюз создан "не для гегемонии Германии".
https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, польша, брюссель, варшава, евросоюз, европейский совет
В мире, Польша, Брюссель, Варшава, Евросоюз, Европейский совет
В ЕС выросло сопротивление планам централизации, заявили в МИД Польши
МИД Польши: в ЕС выросло сопротивление планам централизации
ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. В Европейском союзе растет сопротивление планам централизации, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
Глава МИД Польши и его заместители в последние дни активно путешествуют по странам ЕС, убеждая коллег выступить против изменений трактатов.
Страх заставляет Запад совершать роковую ошибку
"Группа стран, понимающих угрозы, связанные с изменениями трактатов, растет, увеличивается. Это позволило передвинуть решения, принимаемые на уровне Европейского союза. Они не будут приняты на ближайшем Европейском совете и это хорошо. В то же время, они наверняка вернутся весной. Об этом уже говорят бюрократы из Брюсселя. И нашей целью является то, чтобы дискуссия привела к тому, чтобы решения на европейском уровне были не только замедлены, но, чтобы процедура была закрыта, а вопрос оказался в мусорке", - сказал Шинковский.
"Я думаю, что сегодня уже есть больше десяти стран, которые сопротивляются изменениям трактатов", - добавил он.
По словам министра, такой же работой занимаются его заместители. "Мои визиты дополняет активность моих заместителей. Павел Яблоньский уже посетил три столицы, сегодня он находится в Никозии, а Аркадиуш Мулярчик встречается с послами – сегодня он встретился с послом Люксембурга", - рассказал он.
Европа готовится к ликвидации
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение Евросоюза, для чего понадобятся изменения в трактатах ЕС. Он же заявлял ранее, что Варшава будет выступать против. В сейм Польши была внесена резолюция, обязывающая власти республики блокировать изменение трактатов ЕС.
В Польше также крайне критически восприняли заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Евросоюз создан "не для гегемонии Германии".
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