https://ria.ru/20231208/slovo-1914596023.html

В Германии выбрали слово года

В Германии выбрали слово года - РИА Новости, 08.12.2023

В Германии выбрали слово года

Представители общества немецкого языка (GfdS) назвали словом 2023 года термин Krisenmodus ("режим кризиса"), говорится в релизе организации. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:36

2023-12-08T13:36

2023-12-08T13:38

в мире

германия

олаф шольц

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Москва, 8 дек - РИА Новости. Представители общества немецкого языка (GfdS) назвали словом 2023 года термин Krisenmodus ("режим кризиса"), говорится в релизе организации. "Слово 2023 года - Krisenmodus. Такое решение приняло жюри Общества немецкого языка (GfdS) в Висбадене. Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации", - сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте организации. Кризисы окружают Германию, подчеркивается в релизе, - изменение климата, конфликт на Украине, энергетический кризис, война на Ближнем Востоке, инфляция, долговой кризис, кризис образования, миграционный, кризис на рынке жилья и в системе здравоохранения. "Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным", - считает организация. Второе место заняло слово Antisemitismus ("антисемитизм"), а третье - leseunfähig ("не способный читать"). Словом 2022 года было признано Zeitenwende ("смена эпох"). На этом термине свое внимание акцентировал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед депутатами немецкого бундестага 27 февраля. Тогда он заявил о "смене эпох" (нем. Zeitenwende), создании спецфонда в 100 миллиардов евро для модернизации бундесвера и о начале поставок Киеву боевых вооружений. Слово Zeitenwende вошло в обиход многих немецких политиков. Общество немецкого языка считается одним из наиболее важных языковых объединений, финансируемых германским правительством. Организация занимается исследованием и поддержкой немецкого языка.

https://ria.ru/20231207/frg-1914435432.html

https://ria.ru/20231205/sholts-1913960546.html

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц