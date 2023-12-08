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В Германии выбрали слово года - РИА Новости, 08.12.2023
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13:36 08.12.2023 (обновлено: 13:38 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/slovo-1914596023.html
В Германии выбрали слово года
В Германии выбрали слово года - РИА Новости, 08.12.2023
В Германии выбрали слово года
Представители общества немецкого языка (GfdS) назвали словом 2023 года термин Krisenmodus ("режим кризиса"), говорится в релизе организации. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:36
2023-12-08T13:38
в мире
германия
олаф шольц
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Москва, 8 дек - РИА Новости. Представители общества немецкого языка (GfdS) назвали словом 2023 года термин Krisenmodus ("режим кризиса"), говорится в релизе организации. "Слово 2023 года - Krisenmodus. Такое решение приняло жюри Общества немецкого языка (GfdS) в Висбадене. Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации", - сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте организации. Кризисы окружают Германию, подчеркивается в релизе, - изменение климата, конфликт на Украине, энергетический кризис, война на Ближнем Востоке, инфляция, долговой кризис, кризис образования, миграционный, кризис на рынке жилья и в системе здравоохранения. "Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным", - считает организация. Второе место заняло слово Antisemitismus ("антисемитизм"), а третье - leseunfähig ("не способный читать"). Словом 2022 года было признано Zeitenwende ("смена эпох"). На этом термине свое внимание акцентировал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед депутатами немецкого бундестага 27 февраля. Тогда он заявил о "смене эпох" (нем. Zeitenwende), создании спецфонда в 100 миллиардов евро для модернизации бундесвера и о начале поставок Киеву боевых вооружений. Слово Zeitenwende вошло в обиход многих немецких политиков. Общество немецкого языка считается одним из наиболее важных языковых объединений, финансируемых германским правительством. Организация занимается исследованием и поддержкой немецкого языка.
https://ria.ru/20231207/frg-1914435432.html
https://ria.ru/20231205/sholts-1913960546.html
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
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в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
В Германии выбрали слово года

В Германии термин Krisenmodus, означающий режим кризиса, выбрали словом года

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 8 дек - РИА Новости. Представители общества немецкого языка (GfdS) назвали словом 2023 года термин Krisenmodus ("режим кризиса"), говорится в релизе организации.
"Слово 2023 года - Krisenmodus. Такое решение приняло жюри Общества немецкого языка (GfdS) в Висбадене. Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации", - сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
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Кризисы окружают Германию, подчеркивается в релизе, - изменение климата, конфликт на Украине, энергетический кризис, война на Ближнем Востоке, инфляция, долговой кризис, кризис образования, миграционный, кризис на рынке жилья и в системе здравоохранения.
"Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным", - считает организация.
Второе место заняло слово Antisemitismus ("антисемитизм"), а третье - leseunfähig ("не способный читать").
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Общество немецкого языка считается одним из наиболее важных языковых объединений, финансируемых германским правительством. Организация занимается исследованием и поддержкой немецкого языка.
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